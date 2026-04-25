«Our House / The Battle of the Unseen»: Μια κοινή δήλωση για την πόλη, την κοινότητα και τις αόρατες δυνάμεις που διαμορφώνουν την εμπειρία

Δημοσιεύθηκε 25.04.2026 08:11

Από τα 150 Klub Nights του Sousami στην έκθεση του Βαγγέλη Αγγελίδη και το project «Our House», η ψηφιακή τέχνη και το dancefloor συναντώνται και μετατρέπουν την εσωτερική καλλιτεχνική αναζήτηση σε μια συλλογική πράξη αντίστασης.

Η έκθεση “The Battle of the Unseen” του Βαγγέλη Αγγελίδη, που παρουσιάζεται στο oasis.space.cy, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας διετούς δημιουργικής πορείας. Ταυτόχρονα, τα έργα της έκθεσης αποτέλεσαν οπτικά στοιχεία για τα 150 Klub Nights του Sousami, αλλά και μια προσωπική διερεύνηση της ίδιας της διαδικασίας δημιουργίας.

Η αρχική προσέγγιση βασίστηκε στην απόδοση του ήχου και του συναισθήματος μέσα από ψηφιακά τοπία, με ρευστότητα, βάθος και grainy textures. Το dancefloor λειτουργεί ως πεδίο μετασχηματισμού, όπου η ελεύθερη έκφραση επιτρέπει τη μετατροπή της εσωτερικής εμπειρίας σε κάτι συλλογικό.

Μέσα από τη συνεχή τριβή με τη διαδικασία, το έργο εξελίχθηκε οργανικά, μέσα από layering, επεξεργασία εικόνας και δημιουργία νέων μορφών. Παρόλο που το μέσο βασίζεται σε αλγορίθμους και δομές, η προσέγγιση παραμένει ανθρώπινη, χωρίς αυστηρούς κανόνες, μέσα από παρατήρηση και αλληλεπίδραση.

Σε μια εποχή έντονης ψηφιακής υπερδιέγερσης, η εκτύπωση των έργων λειτουργεί ως πράξη μετάβασης: από την οθόνη στη φυσική παρουσία, από την ταχύτητα στη σιωπή της εικόνας.

Το έργο διαμορφώνεται γύρω από την ιδέα μιας αόρατης σύγκρουσης, μιας πνευματικής μάχης που εκτυλίσσεται πέρα από το ορατό. Μέσα από μορφές, οντότητες και φυσικά στοιχεία, επιχειρεί να εκφράσει μια εσωτερική ανάγκη για απελευθέρωση και εξέλιξη της συνείδησης.

Σε άμεση σύνδεση με την έκθεση, στο Sousami παρουσιάζεται το πρώτο event της σειράς «Our House».

Το «Our House» δεν είναι απλώς ένα event. It’s a statement.

Σε μια πόλη που αλλάζει πιο γρήγορα απ’ όσο προλαβαίνει να καταλάβει τον εαυτό της, η κουλτούρα μετατρέπεται σταδιακά σε προϊόν. Η εμπειρία σχεδιάζεται, πακετάρεται και σερβίρεται. Οι χώροι γίνονται σκηνικά (decoration). Οι άνθρωποι, καταναλωτές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ό,τι δεν προσαρμόζεται, μένει στο περιθώριο. Ό,τι δεν πουλά, παραμερίζεται. Και ό,τι είχε κάποτε βάθος, κινδυνεύει να μείνει στην επιφάνεια, χωρίς ουσία.

Το «Our House» δεν προσπαθεί να χωρέσει σε αυτό το πλαίσιο. Στέκεται απέναντι. Το Sousami παραμένει παρόν, ως σταθερή θέση απέναντι στο gentrification που μεταβάλλει τον χαρακτήρα της πόλης.

Γιορτάζει την ουσία: τη μουσική στο επίκεντρο, τον DJ ως αφηγητή, τον χώρο ως σημείο συνάντησης. Όχι ως concept, αλλά ως πραγματικότητα. Όχι ως εμπειρία προς κατανάλωση, αλλά ως κάτι που διαμορφώνεται από αυτούς που συμμετέχουν , αυτούς που δημιουργούν αυτό που ονομάζουμε σκηνή.

Σε αντίθεση με την αποστειρωμένη αισθητική και τη λογική της επιφάνειας, το Sousami επιμένει να λειτουργεί με όρους παρουσίας. Με διάρκεια. Με συνέπεια. Με κοινότητα.

Opening έκθεσης – oasis.space.cy

Σάββατο 25 Απριλίου: 17:00–22:00

Κυριακή 26 Απριλίου: 16:00–20:00

Δευτέρα 27 Απριλίου: 18:00–21:00

Our House – Sousami

Σάββατο 25 Απριλίου: 17:00–02:00

Line Up:

Paul Laza

Sonar Intergalactic Sushi

Picadillis

WhyNotSavio

AcidFox

Georges D’andre

Patsas

Paula Habchi

Penny K