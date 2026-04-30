Δημοσιεύθηκε 30.04.2026 12:00
Στις 10 Μαΐου η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιδρύματος «Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη», ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιδρύματος και προσκαλεί το κοινό στην τελετή η οποία τελεί υπό την υψηλή αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 10 Μαΐου 2026 και ώρα 19.30, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, με τη στήριξη των Δήμων Λεμεσού, Λάρνακας και Κερύνειας.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει καλλιτεχνική παρουσία από την Ομάδα Χορού και το Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση», προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Το Ίδρυμα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ενεργό φορέα προσφοράς και πολιτιστικής συμβολής, τιμώντας τη μνήμη και το έργο της Δέσποινας Κατσελλή Παττίχη, που έκανε πράξη την κοινωνική έγνοια με ανιδιοτέλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κρατήσουν τη θέση τους μέσω TICKETMASERS ή, στο ταμείο του θεάτρου.

