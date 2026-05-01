Διεθνή Ημέρα Μουσείων | Η Λεβέντειος Πινακοθήκη ανοίγει δωρεάν για τρεις μέρες - Ειδικό ωράριο στις 18 Μαΐου

Δημοσιεύθηκε 01.05.2026 09:12

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης και της σχέσης του κοινού με την πολιτιστική κληρονομιά.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη συμμετέχει στους φετινούς εορτασμούς για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στο κοινό από τις 16 έως και τις 18 Μαΐου 2026.

Όπως ανακοινώθηκε, τα μουσεία θα ανοίξουν δωρεάν για το κοινό τις τρεις αυτές ημέρες, δίνοντας την ευκαιρία για πρόσβαση σε εκθέσεις και πολιτιστικό υλικό χωρίς οικονομικό κόστος. Το ειδικό ωράριο για τη Δευτέρα 18 Μαΐου διαμορφώνεται από τις 10.00 μέχρι τις 20.00.

Το φετινό θέμα, «Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο», επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων διαλόγου και σύνδεσης, σε μια περίοδο που –αν δεν το έχεις ήδη προσέξει– ο κόσμος μοιάζει όλο και πιο κατακερματισμένος.

