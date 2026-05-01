Παράθυρο logo
Ατζέντα
Πόλη - Εξοχή
Λογοτεχνία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 01.05.2026 12:55
Φιλανθρωπικό παζαράκι μεταχειρισμένου βιβλίου από το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου

Το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου διοργανώνει Φιλανθρωπικό Παζαράκι Μεταχειρισμένου Βιβλίου, μια εκδήλωση που πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη Λευκωσία και φέτος επεκτείνεται για πρώτη φορά και στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαΐου, από τις 10:30 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ., στην Πλατεία Κάστρου στη Λεμεσό, υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη.

Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια μεγάλη ποικιλία βιβλίων σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, από €1 έως €5, δίνοντας σε κάθε βιβλίο μια δεύτερη ζωή. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, κάθε αγορά μετατρέπεται σε μια πράξη αγάπης, συμβάλλοντας ενεργά στην αποστολή του Ιδρύματος: την ανακούφιση και υποστήριξη παιδιών που νοσηλεύονται σε ογκολογικές και αιματολογικές κλινικές στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και των οικογενειών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βιβλία έχουν συγκεντρωθεί μέσα από διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου.


Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
Βιβλίο
ΒΙΒΛΙΟ
ΒΙΒΛΙΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα