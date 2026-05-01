Χατζημανώλη: Η ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη κοινοτήτων

Δημοσιεύθηκε 01.05.2026 16:09

Για την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, η στήριξη της υπαίθρου και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι σημαντική πολιτική προτεραιότητα, καθώς ενισχύει την τοπική οικονομία και συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων μας, ανέφερε την Παρασκευή η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, στον χαιρετισμό της κατά το 2ο Φεστιβάλ Ρεσιού στις Πάνω Κιβίδες της Επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με την κ. Χατζημανώλη, οι κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστούν, να αναδεικνύουν τον τόπο τους και να δημιουργούν θεσμούς με ουσία και προοπτική.

Όπως ανέφερε, το ρέσι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η γαστρονομία συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία και την κοινωνική ζωή του τόπου μας.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, αλλά για μια διαδικασία που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, καλλιεργώντας δεσμούς και διατηρώντας ζωντανές αξίες που παραμένουν διαχρονικές», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε ότι παράλληλα, τέτοιες εκδηλώσεις αναδεικνύουν τον πλούτο της κυπριακής υπαίθρου, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να πάρουν μια γεύση –κυριολεκτικά και μεταφορικά– από την αυθεντική Κύπρο.

«Για την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, η στήριξη της υπαίθρου και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δεν είναι απλώς επιλογή· είναι σημαντική πολιτική προτεραιότητα, καθώς ενισχύει την τοπική οικονομία και συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων μας», ανέφερε ακολούθως η Υφυπουργός.

Συμπλήρωσε ότι η προβολή της κυπριακής γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την ενίσχυση της τουριστικής μας ταυτότητας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις κοινότητες και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, ώστε τέτοιες πρωτοβουλίες να ενισχύονται ουσιαστικά, και να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στο μέλλον. Γιατί πιστεύουμε, ότι η ανάπτυξη δεν βρίσκεται μόνο στα αστικά κέντρα. Βρίσκεται εδώ, στις κοινότητες, στους ανθρώπους, στη γη που καλλιεργείται και στις παραδόσεις που συνεχίζονται», ανέφερε κλείνοντας.

«Με το μεράκι σας, με τη συνεργασία σας, με την αγάπη σας για τον τόπο, δείχνετε ότι όταν μια κοινότητα πιστεύει στον εαυτό της, μπορεί να δημιουργήσει, να εξελιχθεί και να ξεχωρίσει. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση του φετινού φεστιβάλ. Η προσπάθειά σας είναι πολύτιμη και αναδεικνύει το καλύτερο πρόσωπο του τόπου μας. Εύχομαι το Φεστιβάλ Ρεσιού να συνεχίσει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται, να αγκαλιάζεται από ντόπιους και επισκέπτες και να σημειώνει κάθε χρόνο ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί τελικά η δύναμη αυτού του τόπου βρίσκεται στην παράδοσή του. Βρίσκεται στους ανθρώπους του», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ