Μέχρι 24 Μαΐου οι προτάσεις για τις «Νύχτες Καλοκαιριού στη Λευκωσία»
Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 09:30
Ανοικτή πρόσκληση προς καλλιτέχνες, πολιτιστικούς φορείς και δημιουργικές ομάδες για υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Μέχρι τις 24 Μαΐου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και καλλιτέχνες να υποβάλουν τις προτάσεις τους για συμμετοχή στο φετινό πρόγραμμα των «Νυχτών Καλοκαιριού στη Λευκωσία».

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο της πολιτικής του για ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς καλλιτέχνες, πολιτιστικούς φορείς και δημιουργικές ομάδες για υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Σημειώνεται ότι οι «Νύχτες Καλοκαιριού στη Λευκωσία» φιλοδοξούν και φέτος να φέρουν τον πολιτισμό πιο κοντά στους πολίτες, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες ψυχαγωγίας, συμμετοχής και καλλιτεχνικής έκφρασης για μικρούς και μεγάλους.

Προστίθεται ότι οι δράσεις αφορούν παραστατικές τέχνες που μπορούν να παρουσιαστούν σε ανοικτούς δημόσιους χώρους, όπως μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικά δρώμενα, χορευτικές παραστάσεις, performance, stand-up comedy και άλλες μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το φετινό πρόγραμμα εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο, δίνοντας χώρο και σε νέες πολιτιστικές εμπειρίες, όπως μικρά καλοκαιρινά φεστιβάλ, μουσικοποιητικές βραδιές, θεματικές διαδρομές, ξεναγήσεις, μουσική δρόμου και άλλες δημιουργικές δράσεις που θα δώσουν παλμό και ζωντάνια στην πόλη.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο σε κεντρικά σημεία και γειτονιές της Λευκωσίας και των διαμερισμάτων της, όπως η Πλατεία Ελευθερίας και το υπαίθριο αμφιθέατρο, το Παλαιό ΓΣΠ, η Πλατεία Φανερωμένης, η Πλατεία Παλουριώτισσας, ο Δημοτικός Κήπος, η Λεωφόρος Μακαρίου, ο ιστορικός πυρήνας Αγίου Δομετίου, η Έγκωμη, η Αγλαντζιά, καθώς και άλλοι ανοικτοί και πολιτιστικοί χώροι της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και καλλιτέχνες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω του εντύπου «Αίτηση για υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων για τις Νύχτες Καλοκαιριού στη Λευκωσία», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy στην ενότητα «Ανακοινώσεις».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 24η Μαΐου 2026.

Οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ~culturalservice@nicosia.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 22797691 και 22797696.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΓΒΑ)

