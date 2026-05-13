«Έξυπνες και Προσβάσιμες Πόλεις: Από τις Μεταφορές, στην Πληροφόρηση, τον Πολιτισμό και πέρα από αυτό» : Ημερίδα για την Προσβάσιμη Μετακίνηση και τις Συμπεριληπτικές Πόλεις

Δημοσιεύθηκε 13.05.2026 16:30

Η εκδήλωση στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης της διεπιστημονικότητας, των αρχών του συν-σχεδιασμού, της ενεργού συμμετοχής των χρηστών, καθώς και στην αλλαγή νοοτροπιών για την ενίσχυση συμπεριληπτικών κοινωνιών και πόλεων.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το AccessibleEU Centre , το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες SoScieAtH ), το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας – Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη (NiMAC) και το Κυπριακό Ινστιτούτο , και θα φέρει κοντά διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ερευνητές από διαφορετικούς τομείς που ενδιαφέρονται ή/και δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη προσβάσιμης μετακίνησης και πλοήγησης εντός και μεταξύ πόλεων. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με πρωτοβουλίες για συμπεριληπτικές πόλεις, καθώς και μελέτες περίπτωσης από την Κύπρο, καλύπτοντας θεματικές όπως το δομημένο περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά, η ψηφιακή πληροφόρηση, οι εμπειρίες κινητικότητας, ο τουρισμός και οι μεταφορές.

Λεπτομέρειες ημερίδας:

Ομάδα-στόχος: Φοιτητές/φοιτήτριες, επαγγελματικοί φορείς από διάφορους κλάδους, άτομα με αναπηρίες και οργανώσεις εκπροσώπων, δήμοι, οικογένειες, επαγγελματίες του πολιτισμού, φορείς τουρισμού και το ευρύ κοινό.

Πότε : Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, 09:00 – 15:00

Μορφή : Με φυσική παρουσία

Πού : Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη & Θέατρο Πόλης, Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα : Ελληνικά (μία παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους)

Πληροφορίες προσβασιμότητας: Προσβάσιμος χώρος. Αυτόματος υποτιτλισμός στα ελληνικά και διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα.

Συμμετοχή: Δωρεάν εγγραφή σε αυτό το σύνδεσμο