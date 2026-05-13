Δημοσιεύθηκε 13.05.2026 16:30
«Έξυπνες και Προσβάσιμες Πόλεις: Από τις Μεταφορές, στην Πληροφόρηση, τον Πολιτισμό και πέρα από αυτό» : Ημερίδα για την Προσβάσιμη Μετακίνηση και τις Συμπεριληπτικές Πόλεις

Η εκδήλωση στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης της διεπιστημονικότητας, των αρχών του συν-σχεδιασμού, της ενεργού συμμετοχής των χρηστών, καθώς και στην αλλαγή νοοτροπιών για την ενίσχυση συμπεριληπτικών κοινωνιών και πόλεων.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το AccessibleEU Centre, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες SoScieAtH), το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας – Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη (NiMAC) και το Κυπριακό Ινστιτούτο, και θα φέρει κοντά διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ερευνητές από διαφορετικούς τομείς που ενδιαφέρονται ή/και δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη προσβάσιμης μετακίνησης και πλοήγησης εντός και μεταξύ πόλεων. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με πρωτοβουλίες για συμπεριληπτικές πόλεις, καθώς και μελέτες περίπτωσης από την Κύπρο, καλύπτοντας θεματικές όπως το δομημένο περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά, η ψηφιακή πληροφόρηση, οι εμπειρίες κινητικότητας, ο τουρισμός και οι μεταφορές.

Λεπτομέρειες ημερίδας:

Ομάδα-στόχος: Φοιτητές/φοιτήτριες, επαγγελματικοί φορείς από διάφορους κλάδους, άτομα με αναπηρίες και οργανώσεις εκπροσώπων, δήμοι, οικογένειες, επαγγελματίες του πολιτισμού, φορείς τουρισμού και το ευρύ κοινό.

  • Πότε: Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, 09:00 – 15:00
  • Μορφή: Με φυσική παρουσία
  • Πού: Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη & Θέατρο Πόλης, Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
  • Γλώσσα: Ελληνικά (μία παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους)
  • Πληροφορίες προσβασιμότητας: Προσβάσιμος χώρος. Αυτόματος υποτιτλισμός στα ελληνικά και διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα.

Συμμετοχή: Δωρεάν εγγραφή σε αυτό το σύνδεσμο

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα σε αυτό το σύνδεσμο. 

