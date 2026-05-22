Ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στο Πάμε Καϊμακλί 2026

Δημοσιεύθηκε 22.05.2026 10:11

Χάρτης από το βιβλίο Το Καϊμακλί από το Πέρασμα του Χρόνου, Γ. Κατζηλάρη, 2007.

Φέτος, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην οδό Συνεργασίας, έναν δρόμο με ιδιαίτερες ιστορίες συνεργασίας και συλλογικής δράσης, όπου το 1975 διαμορφώθηκε ο δρόμος που περνούσε η πρώην σιδηροδρομική γραμμή.

Οι Urban Gorillas προσκαλούν καλλιτέχνες, ακτιβιστές και οργανώσεις να συμμετάσχουν στο Pame Kaimakli Festival 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Οκτωβρίου. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ, [+]εργα-σίες, συνεχίζει το στόχο του φεστιβάλ που ενεργοποιεί συλλογικά τη γειτονιά ως κοινό χώρο. Η φετινή έκδοση του φεστιβάλ προσεγγίζει τη συνεργασία ως καλλιτεχνικές και χωρικές πρακτικές που προκύπτουν μέσα από εγγύτητες μεταξύ κατοίκων, καλλιτεχνών και επισκεπτών.

Φέτος, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην οδό Συνεργασίας, έναν δρόμο με ιδιαίτερες ιστορίες συνεργασίας και συλλογικής δράσης, όπου το 1975 διαμορφώθηκε ο δρόμος που περνούσε η πρώην σιδηροδρομική γραμμή.

Τι αναζητούν

Αναζητούμε ιδέες που ενεργοποιούν δημόσιους χώρους μέσα από συλλογικές ιστορίες, συναντήσεις και καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Καλωσορίζουμε προτάσεις που διαμορφώνουν τον χωρο δημιουργώντας ευκαιρίες για συνάντηση, ανταλλαγή, συμμετοχή και συλλογική φαντασία.

Το Πάμε Καϊμακλί λειτουργεί ως ανοιχτή πλατφόρμα πειραματισμού, συνεργασίας και κοινών αστικών εμπειριών. Στο φεστιβάλ είναι ευπρόσδεκτα έργα ήχου και κίνησης, περφόρμανς, εγκαταστάσεις, εργαστήρια, περίπατοι, προβολές, δράσεις κοινοτικής έρευνας και άλλες συμμετοχικές ή καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που ενεργοποιούν τον δημόσιο χώρο και ενθαρρύνουν τη συλλογική εμπειρία. Η πρόσκληση φετος απευθύνεται ιδιαιτερα σε διεπιστημονικές συνεργασίες που ερευνούν τα όρια ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, το μόνιμο και το προσωρινό, το πραγματικό και το φαντασιακό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ανερχόμενους καλλιτέχνες και σε προτάσεις που εμπλέκουν ενεργά την τοπική κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.Τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν οικονομική, και λειτουργικη στήριξη, ανάλογα με το εύρος της πρότασης, τις υλικές και τεχνικές ανάγκες, καθώς και το κατά πόσο το έργο αφορά την ανάπτυξη μιας νέας, επιτόπιας δημιουργίας στο Καϊμακλί ή την παρουσίαση/προσαρμογή ενός υφιστάμενου έργου.

Οδηγίες υποβολής

Για να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το «Φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί 2026», παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες: https://forms.gle/uTq1sFjyBfDVfzSF9

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2026.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: communications.urban.gorillas@gmail.com