Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Πόλη - Εξοχή
Στήλες
Ο Καρεκλοκένταυρος δεν έφυγε ποτέ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 09:06
Ο Καρεκλοκένταυρος δεν έφυγε ποτέ

«Καρεκλοκένταυρος». Εικαστική παρέμβαση των Yeti, Tropic και Franc, 2021. Φωτ.: Franc Archive.

Γράφει ο Franc Archive

Το 2021, μέσα στο κλίμα των βουλευτικών εκλογών, ο Καρεκλοκένταυρος εμφανίστηκε ως εικαστική παρέμβαση στον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού από τους Yeti, Tropic και Franc. Ένα υβριδικό πλάσμα: μισός άνθρωπος, μισή καρέκλα. Μια εικόνα για την πολιτική εξουσία που προσκολλάται στη θέση της, για τους μηχανισμούς που επιβιώνουν, για την καρέκλα που γίνεται σώμα.

Πέντε χρόνια μετά, η παρέμβαση μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Οι βουλευτικές εκλογές άλλαξαν πρόσωπα, μετακίνησαν ποσοστά, άφησαν ιστορικά κόμματα εκτός Βουλής και έβαλαν νέες δυνάμεις στο παιχνίδι. Όμως το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο: άλλαξε πραγματικά κάτι ή απλώς οι Καρεκλοκένταυροι άλλαξαν μορφή;

 

Η εικαστική παρεμβαση του 2021 δεν ήταν απλώς ένα σχόλιο για μια εκλογική μέρα. Ήταν μια εικόνα για ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα: κόμματα, καρέκλες, εξουσία, επιβίωση. Και ίσως γι’ αυτό επιστρέφει σήμερα με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη.

Γιατί κάθε φορά που μια κοινωνία ψηφίζει ελπίζοντας σε αλλαγή, αλλά ξαναβλέπει τους ίδιους μηχανισμούς να προσαρμόζονται και να συνεχίζουν, ο Καρεκλοκένταυρος δεν είναι πια τέρας φαντασίας. Είναι καθρέφτης.

Δείτε το βίντεο της παρέμβασης:

Περισσότερα στο https://thefranc.art/kareklokentavros

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ανοιχτό Παράθυρο
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα