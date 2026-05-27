Ο Καρεκλοκένταυρος δεν έφυγε ποτέ

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 09:06

Το 2021, μέσα στο κλίμα των βουλευτικών εκλογών, ο Καρεκλοκένταυρος εμφανίστηκε ως εικαστική παρέμβαση στον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού από τους Yeti, Tropic και Franc. Ένα υβριδικό πλάσμα: μισός άνθρωπος, μισή καρέκλα. Μια εικόνα για την πολιτική εξουσία που προσκολλάται στη θέση της, για τους μηχανισμούς που επιβιώνουν, για την καρέκλα που γίνεται σώμα.

Πέντε χρόνια μετά, η παρέμβαση μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Οι βουλευτικές εκλογές άλλαξαν πρόσωπα, μετακίνησαν ποσοστά, άφησαν ιστορικά κόμματα εκτός Βουλής και έβαλαν νέες δυνάμεις στο παιχνίδι. Όμως το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο: άλλαξε πραγματικά κάτι ή απλώς οι Καρεκλοκένταυροι άλλαξαν μορφή;

Η εικαστική παρεμβαση του 2021 δεν ήταν απλώς ένα σχόλιο για μια εκλογική μέρα. Ήταν μια εικόνα για ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα: κόμματα, καρέκλες, εξουσία, επιβίωση. Και ίσως γι’ αυτό επιστρέφει σήμερα με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη.

Γιατί κάθε φορά που μια κοινωνία ψηφίζει ελπίζοντας σε αλλαγή, αλλά ξαναβλέπει τους ίδιους μηχανισμούς να προσαρμόζονται και να συνεχίζουν, ο Καρεκλοκένταυρος δεν είναι πια τέρας φαντασίας. Είναι καθρέφτης.

