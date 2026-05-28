Επιστρέφει τον Σεπτέμβριο για ένα μήνα το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας - Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή

Δημοσιεύθηκε 28.05.2026 14:08

Το Φεστιβάλ επιδιώκει να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης διαφορετικών μορφών δημιουργίας, καλλιτεχνικών γλωσσών και κοινοτήτων - Όλες οι πληροφορίες

Tο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026 προσκαλεί επαγγελματίες καλλιτέχνες και δημιουργούς (φυσικά πρόσωπα) κυπριακής καταγωγής ή ιθαγένειας ή/και ομάδες και οργανισμούς (νομικά πρόσωπα) που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, να υποβάλουν προτάσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026, το οποίο θα διεξαχθεί από τον προσεχή Σεπτέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των εικαστικών, ψηφιακών και παραστατικών τεχνών, της μουσικής και της ηχητικής τέχνης, της φωτογραφίας, της προφορικής αφήγησης, καθώς και σε ευρύτερες επιτελεστικές πρακτικές, όπως η γαστρονομία και η κηπευτική. Θα δοθεί προτεραιότητα σε προτάσεις που:

Συνδυάζουν δύο ή περισσότερα δημιουργικά πεδία (ενδεικτικά: αφήγηση & τοπική γαστρονομία, τοπική χλωρίδα & δράση για παιδιά, κόμικ & ποίηση, μουσική & προβολή, κ.ο.κ.)

Διερευνούν μη συμβατικές φόρμες παρουσίασης, όπως να σχεδιαστούν ειδικά για συγκεκριμένους χώρους του ΔΘΛ, όπως τα μπαλκόνια και ο Δημοτικός κήπος

ή δράσεις με συνύπαρξη κοινού και δημιουργών επί σκηνής

ή και για άλλους χώρους εντός της πόλης (ενδεικτικά: παραδοσιακές ταβέρνες, μνημεία, εργαστήρια, αυλές, κ.ά, απρόσμενους χώρους)

Απευθύνονται και σε παιδικά και νεανικά κοινά, πάντα με την εμπλοκή περισσότερων δημιουργικών πεδίων

Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται επίσης να αντλήσουν για τα έργα τους θεματικές ή υλικό από την ιστορία και την καθημερινότητα στη Λευκωσία, καθώς και από την κυπριακή εμπειρία, παραδοσιακή και σύγχρονη.

Καλλιτεχνικός προσανατολισμός του Φεστιβάλ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας επιδιώκει να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης διαφορετικών μορφών δημιουργίας, καλλιτεχνικών γλωσσών και κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, φιλοξενεί δημιουργούς και σημαντικά καλλιτεχνικά γεγονότα από την Κύπρο και από το εξωτερικό, ενισχύοντας την επαφή του τοπικού κοινού με σημαντικές τάσεις και στιγμές της εγχώριας και διεθνούς καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και τον διάλογο ανάμεσα στην τοπική και τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή.

Το Φεστιβάλ ενθαρρύνει προτάσεις που προωθούν τον πειραματισμό και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πεδίων· ενεργοποιούν τον δημόσιο χώρο και δημιουργούν νέες σχέσεις με το κοινό· αναδεικνύουν σύγχρονες και παραδοσιακές πτυχές της κυπριακής εμπειρίας· προσεγγίζουν την τέχνη ως πεδίο συμμετοχής, συνύπαρξης και ανταλλαγής· καλλιεργούν τη συμπερίληψη, την πολυφωνία και την ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε έργα που δημιουργούν διάλογο ανάμεσα στον χώρο, το σώμα, την κοινότητα, τη μνήμη και την καθημερινή ζωή της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων εδώ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 14η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59 [τοπική ώρα] μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/tQseVsTBNawTxb3R8