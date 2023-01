Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύει σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύει για άλλη μια φορά στο νησί μας με προβολές βραβευμένων ταινιών, προσφέροντας στους σινεφίλ την ευκαιρία να απολαύσουν αξιόλογες ταινίες μικρού μήκους με ελεύθερη είσοδο.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το κορυφαίο Ελληνικό φεστιβάλ στο είδος του, το οποίο πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη, «ταξιδεύει» με τις ταινίες του σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου προβάλλοντας και διαδίδοντας το έργων των νέων κινηματογραφιστών.

Όπως κάθε χρόνο, εκπρόσωποι του Φεστιβάλ και συντελεστές των βραβευμένων ταινιών θα βρίσκονται στην Κύπρο, στο πλαίσιο των προβολών για συζήτηση με το κοινό. Οι φετινοί φιλοξενούμενοι από το Φεστιβάλ Δράμας είναι ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης - Head Programmer Εθνικού Σπουδαστικού, ο Valentin Stejskal - σκηνοθέτης της ταινίας 5 Pm Seaside και ο Θάνος Τοκάκης - σκηνοθέτης της ταινίας Tokakis ή What’s my name.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν συμπεριλαμβάνεται η πολυβραβευμένη κυπριακή ταινία Δάφνη της Τώνιας Μισιαλή, με πρωταγωνίστρια τη Νιόβη Χαραλάμπους, η οποία απέσπασε το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας του Φεστιβάλ Δράμας.

'Tokakis ή What’s my name'

Οι προβολές στην Κύπρο περιλαμβάνουν τις ταινίες:

Δάφνη, (Τώνια Μισιαλή) 18’

Γιάμα (Ανδρέας Βακαλιός) 15’

Pendulus (Δημήτρης Γκότσης) 18’

Το Βανκούβερ (Άρτεμης Αναστασιάδου) 23’

5 PM Seaside (Valentin Stejskal)26’

Tokakis ή What’s my name (Θάνος Τοκάκης) 21’

Toxic Magnus (Νάσος Γκατζούλης) 10’

Όχι αύριο (Αμέρισα Μπάστα) 20’

Είσοδος ελεύθερη I Με αγγλικούς υπότιτλους

Χώροι/ Ημερομηνίες/ Πληροφορίες Προβολών:

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 6 & 7/2, 20:30 - 77777745 rialto.com.cy

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον 7 & 8/2, 20:30 – 96420491

Πάφος, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 6 & 7/2, 20:00 - 99426673 / 26818560

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Σκάλα» 6/2, 20:30 - 9943479 larnakacinema.com

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, Εφημερίδα Πολίτης & Πολίτης 107.6 fm

Διοργάνωση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Θέατρο Ριάλτο και Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Με τη συνεργασία:Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου Λευκωσίας, Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού.