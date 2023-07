4 μέρες και νύχτες γεμάτες ζωή στα Λεύκαρα με το AfroBanana

Από τις 13 μέχρι τις 16 Ιουλίου!

Στο φετινό φεστιβάλ AfroBanana, στις 13, 14, 15 και 16 Ιουλίου, την μέρα περιδιαβάζουμε τα γραφικά σοκάκια των Λευκάρων, με εργαστήρια και εγκαταστάσεις τέχνης να ξετρυπώνουν από κάθε τους γωνιά, ενώ το σούρουπο μεταφερόμαστε στο λόφο όπου δεσπόζουν οι μουσικές μας σκηνές, με θέα απ΄την πεδιάδα μέχρι τη θάλασσα.

Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι γεμάτο δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Κάθε πρωί, ξυπνούμε τις αισθήσεις με προγράμματα ευεξίας που επιμελείται η ομάδα του ΜindBodySpirit Cyprus, με διαλογισμό, ηχητική θεραπεία, tai chi καθώς και διάφορα είδη yoga για όλη την οικογένεια, από yoga με γέλιο μέχρι και acroyoga.

Συνεχίζουμε την ημέρα περιπατώντας στα Λεύκαρα, ανακαλύπτοντας και εξερευνώντας έργα τέχνης από διεθνείς δημιουργούς που μας καλούν να βιώσουμε το φεστιβάλ με όλες μας τις αισθήσεις στην κορύφωση ενός έτους διερευνητικής εργασίας για την αισθητηριακή αλληλεπίδραση.

Παράλληλα φιλοξενούμε σειρά από συζητήσεις, οι οποίες θα αναμεταδοθούν σε vodcast, όπου μελετούμε κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά θέματα - την Παρασκευή με τη σκηνοθέτρια Μαγδαλένα Ζήρα του project Σ Ε Ζ Ο Ν Γυναίκες και το Σάββατο με πάνελ διοργανωτών φεστιβάλ και πολιτισμικών εκδηλώσεων.

Φέτος αναβαθμίζουμε τους στόχους μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Αυτή η προσπάθεια πλαισιώνει το εργαστήρι ανακυκλώσεως όπου μετατρέπουμε πλαστικά απορρίμματα σε τέχνη που θα εγκαταατήσουμε στο φεστιβάλ, καθώς και τη δραστηριότητα Messy Prints for Kids όπου καλούμε τα παιδάκια να δόσουν νέα ζωή σε λεκιασμένα ρούχα με δημιουργικά μοτίβα. Στο φεστιβάλ φιλοξενούμε επίσης ομάδες από διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Tο Σάββατο η εμπειρογνώμονας βιοποικιλότητας, Ζωή Μακρίδου, του Terra Cypria, μας προσκαλεί για πρωινή πεζοπορία στο φράγμα των Λευκάρων, να εξερευνήσουμε μαζί την πλούσια χλωρίδα και πανίδα αυτής της μαγευτικής περιοχής. Ενώ την Κυριακή το Καραβάνι της Τηγανοκίνησης έρχεται στο AfroBanana! Θα είναι μαζί μας από τις 10:00 ως τις 14:00 με διαδραστικά πειράματα για την ανακύκλωση λαδιού, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και την κομποστοποίηση. Στις 12.00 εκπαιδευτικοί από την ΑΚΤΗ θα διευθύνουν ένα εργαστήρι για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας, μοιράζοντας την εμπειρία τους από τη μετατροπή τοξικών απορριμμάτων (χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού) σε biodiesel και γλυκερίνη.

Και επειδή νηστικές αρκούδες δεν χορεύουν, έχουμε τα καλύτερα που προσφέρει το νησί από τις σκηνές των street food και κοκτέιλ. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τους πρωτοπόρους της κυπριακής κουζίνας, Το Πατρικόν, που με χαλαρή και παιχνιδιάρικη διάθεση θα ετοιμάζουν sloppy burgers και πουρέκια, σαν δεν τα έχουμε φανταστεί ποτέ. Επίσης οι βετεράνοι των φεστιβάλ, The Pot Belly, θα μας εφοδιάζουν με τα αγαπημένα pulled pork buns και hot dogs. Ενώ οι Quattrino θα κυλήσουν τον ξυλόφουρνο τους στο φεστιβάλ όπου θα ψήνουν κλασικές Ιταλικές πίτσες αλλά και λιχουδιές (προζύμι συν πραλίνα…)! Το νοσταλγικό Liberty Diner θα καταφθάσει στα Λεύκαρα μ’ ένα στυλάτο food truck για να μας δελεάσουν με χειροποίητα burgers, hot dogs και γερό πρωινό για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μετά τους χορούς της προηγούμενης νύχτας. Εντωμεταξύ στα μπαρ, ο Μάρκος Χωρατίδης, ιδρυτής του θρυλικού speakeasy Last Word στη Λεμεσό, έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό μενού με καλοκαιρινά κοκτέιλ για το φετινό φεστιβάλ - αναμένετε τέχνη, δημιουργικότητα, και φυσικά μια δόση μαγείας. Επίσης το κινητό μπαρ Shaky Drops εμφανίζεται σαν pop-up, φέρνοντας τα πλέον καλοκαιρινά τους μείγματα, ακόμη και τζιν- τόνικ με χειροποίητη μαρμελάδα σύκου!

Πίσω στην μουσική, η Μαρία Κραμβή καλεί τα παιδιά στο Kέντρο Χειροτεχνίας για ένα μουσικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο με μουσικά όργανα, με το σώμα και τη φωνή τους - αφήνει τα παιδιά να μυηθούν σε νέες μελωδίες και ρυθμούς από μέρη και πολιτισμούς πέρα ​​από τα πιο τρελά τους όνειρα.

Τιμή μας που ο βετεράνος Γκανέζος μουσικός Afla Sackey, του headlining ντουέτου Raz & Afla, θα διευθύνει ένα drum circle το Σάββατο στις 19.00, ξεκινώντας με μια επίδειξη των χαρακτηριστικών ρυθμών της Γκάνας. Συμμετάσχετε με το djembe σας, ή οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κρουστό, και ελάτε να κάνουμε λίγο θόρυβο μαζί και να χορέψουμε στους συλλογικούς ρυθμούς μας.

Επίσης με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε και πάλι τη χορωδία μας, ABR Choir, που κτίζεται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ με καθημερινές πρόβες στη σχολική αυλή, μέχρι την τελική “παράσταση” στο σχολείο την Κυριακή - όλες οι φωνές είναι ευπρόσδεκτες.

…Και σαν οι μουσικές σκηνές κοιμούνται, χαλαρώνουμε με προβολές από τη συλλογή του πρωτοποριακού διεθνούς φεστιβάλ AnimaFest.

Την Κυριακή, 16 Ιουλίου, κλείνουμε μ’ ένα εορταστικό φινάλε, με ελεύθερη είσοδο για όλο το χωριό και επισκέπτες, στο δημοτικό σχολείο. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή και ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την κοινότητα Λευκάρων που μας υποδέχεται τόσο θερμά, και για τον Δήμο που μας φιλοξενεί στους χώρους του.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημερομηνίες: Πέμπτη - Κυριακή, 13, 14, 15, 16 Ιουλίου, Λεύκαρα, Επαρχία Λάρνακας.

Οι πύλες του φεστιβάλ ανοίγουν στις 3 μ.μ., στις 13 Ιουλίου και κλείνουν στις 11 μ.μ., στις 16 Ιουλίου.

Εισιτήρια:

4ήμερο εισιτήριο - €55 (προπώληση), €60 (στην είσοδο).

3ήμερο εισιτήριο για Παρασκευή 14/7, Σάββατο 15/7, Κυριακή 16/7 - €46 (προπώληση), €50 (στην είσοδο).

1ήμερο εισιτήριο για Πέμπτη 13/7 - €15 (προπώληση), €20 (στην είσοδο).

1ήμερο εισιτήριο για Παρασκευή 14/7 - €22 (προπώληση), €28 (στην είσοδο).

1ήμερο εισιτήριο για Σάββατο 15/7 - €35 (προπώληση), €40 (στην είσοδο).

Κυριακή 16/7 - είσοδος ελεύθερη

Κατασκηνωτικός χώρος – Ανά τέντα - €15 (ισχύει από ένα μέχρι τρία βράδια) – Μόνο διαθέσιμο για κατόχους εισιτηρίων πρόσβασης στο φεστιβάλ).

Ελεύθερη είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Για περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες για το φεστιβάλ, το πλήρες πρόγραμμα, καθώς και για τα πρακτικά ζητήματα, επισκεφτείτε την σελίδα www.afrobanana.com.

13/07 ΠΕΜΠΤΗ

B-MAN IN SPACE STAGE 15:00 VASSILIS PALAMAS (CY) 18:00 RADIO PANGEA (CY) 20:30 BUZZ' AYAZ (CY) (LIVE) 22:00 PANTALOONS (SL) (LIVE) 23:30 NICKODEMUS (USA)

DOME9 01:00 ANIMAFEST SCREENINGS

14/07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

MAIN STAGE 18:00 VANESHA (CY) 19:30 MAVA X DJ RILL (CY) (LIVE) 20:30 CHUNKY FUNKY (CY) (LIVE) 22:00 PLANETA POLAR (LT) (LIVE) 23:30 RAZ & AFLA (UK & GH) (LIVE)

B-MAN IN SPACE STAGE 18:30 BARLIC GUTTER (CY) 20:00 AFROFOX (CY) 21:30 SIXONESIX (CY) 23:00 CHEVY (GR) 00:30 DJ GROUND (JP)

ACTIVITIES 09:30 ENERGIZE AND UPLIFT! ACTIVITY (DOME 9) 17:00 ABR CHOIR PRACTICE (SCHOOLYARD) 17:00 VODCAST 1 - SEZON GYNEKES - WITH MAGDALENA ZIRA (HANDICRAFT CENTER) 19:00 BREAKING BREAD - NICOLE VINDEL INTERACTIVE INSTALLATION, SENSin RESIDENCY (DOME 9) 23:30 URBAN GORILLAS PERFORMANCE, SENSin RESIDENCY (FOOD COURT) 02:30 ANIMAFEST SCREENINGS (DOME 9)

15/07 ΣΑΒΒΑΤΟ

MAIN STAGE 18:00 PSICOTROPICO (CY) 19:15 MIGHTY SCOOP (CY) (LIVE) 20:30 BLIND BUTCHER (CH) (LIVE) 22:00 BCUC (SA) (LIVE) 00:00 MAINLINE MAGIC ORCHESTRA (ES) (LIVE)

B-MAN IN SPACE STAGE 18:00 CONFUZIO - PLASMATIC/STEPHANOS/GUSTAV B2B2B (CY) 21:00 MANIC MIKE + SOKRATES (CY) 23:00 STREET OUTDOORS (GR) 01:00 ED DAVENPORT (DE)

DOME 9 09:30 GOLDEN FREQUENCY MEDITATION & SOUND JOURNEY 11:30 APARAPIRA PARAPE (CY) (DOME 9) 16:00 TAICHI 17:00 ACROYOGA 19:00 DRUM CIRCLE

ACTIVITIES 09:00 TERRA CYPRIA - BIODIVERSITY HIKE (MEETING [POINT: bit.ly/TerraHike) 10:30 WORLD VOICES (HANDICRAFT CENTER) 16:00 VODCAST 2: FESTIVAL & POLITICS (HANDICRAFT CENTER) 17:00 ABR CHOIR PRACTICE (SCHOOL YARD) 04:00 ANIMAFEST SCREENINGS (DOME 9)

16/07 ΚΥΡΙΑΚΗ

SCHOOLYARD 15:00 BOMBASOUL (CY) 18:00 INAL BILSEL (CY) (LIVE) 19:30 LOS TRE (GR) (LIVE) 20:00 MONSIEUR DOUMANI (CY) (LIVE) 22:30 DJ CHARIS

ACTIVITIES 10:00 LAUGHTER YOGA FOR ALL (DOME 9) 11:00 KIDS ALTERNATIVITIES (DOME 9) 10:30 MODULACT - RECYCLED PLASTICS WORKSHOP (HANDICRAFT CENTER) 12:30 MESSY PRINTS FOR KIDS WITH MOTIVO (HANDICRAFT CENTER) 18:00 ABR CHOIR PERFORMANCE (SCHOOL YARD) LEFKARA VILLAGE: Our friends Tutto Passa are joining in the festive atmosphere and popping up in the backyard of Agora Hotel, hosting: Saturday 16.00 Patsas, Sunday 16.00 DJ Marco.