Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Μερικές επιλογές πολιτιστικών εκδηλώσεων για να περάσεις το Σαββατοκύριακό σου

Ραντεβού με την Έλενα τη Ρεμπελίνα στο ΜΙΤΟΣ

Το ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει τη δεύτερη εκδοχή του πρότζεκτ «Επαναλήψεις, λογοτεχνικά δωμάτια» στο πλαίσιο της δράσης «Limassol art walks». Αυτή τη φορά παρουσιάζει μία από τις σημαντικότερες ελληνόφωνες ποιητικές φωνές, την Κύπρια Έλενα Τουμαζή. Το «Επαναλήψεις λογοτεχνικά δωμάτια ΙΙ, Έλενα Τουμαζή η Ρεμπελίνα» είναι μια οπτικοακουστική εγκατάσταση που εξετάζει την έννοια της ιδιωτικότητας του δωματίου. Ένας νέος «τόπος» ειδικά διαμορφωμένος που δέχεται στο εσωτερικό του μικρές ομάδες θεατών, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια νέα συνθήκη γνωριμίας, ένα ραντεβού με τη συγγραφέα. Τα λογοτεχνικά δωμάτια εμπνέονται από το έργο «The Red Room - Child» (1994) της Γαλλίδας εικαστικού Λουίζ Μπουρζουά και για την κατασκευή τους έχουν συλλεχθεί πόρτες, πορτοπαράθυρα και επιφάνειες ερμαριών από μπάζα και σκιπ τα οποία επαναχρησιμοποιούνται. Η έννοια της επανάληψης συνδέεται με την ανάγκη να ξαναδούμε, να ξαναεπισκεφθούμε κάποιους συγγραφείς και το έργο τους, όπως και με τη λειτουργία του δωματίου, που κάθε φορά θα έχει περίπου διάρκεια 20 λεπτά για μικρή ομάδα θεατών και μετά θα επαναλαμβάνεται για τους επόμενους επισκέπτες. Σημειώνεται ότι η Έλενα η Ρεμπελίνα, όπως ήταν το λογοτεχνικό της ψευδώνυμο, έφυγε πρόσφατα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, και δεν πρόλαβε να ζήσει την ολοκλήρωση του δικού της δωματίου.

Σάββατο & Κυριακή 28-29/10, 18.00-22.00| Ξυδάδικο, Λεμεσός

«Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του» στον ΘΟΚ

Το πρώτο θεατρικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη ανεβαίνει στον ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευόπουλου. Μια κωμωδία που σκιαγραφεί αριστοτεχνικά το σύγχρονο παρόν μας μέσα από καθημερινές στιγμές, με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους που πασχίζουν να βρουν τα πατήματά τους σε έναν κόσμο ρευστό, γεμάτο διαψεύσεις και ματαιώσεις. Το έργο λαμβάνει χώρα σε ένα διαμέρισμα κάπου στην Αθήνα, όπου μια παρέα τριαντάρηδων ξεδιπλώνει το κουβάρι των μεταξύ τους σχέσεων. Μία απιστία και η επικείμενη διάλυση ενός γάμου, αλλά και η αναβολή ενός άλλου γίνονται η αφορμή για να εκδηλωθούν για πρώτη φορά συναισθήματα και να βγουν στην επιφάνεια προβλήματα, φόβοι και αγωνίες. Η κατάσταση εκτροχιάζεται. Επιθυμίες ανομολόγητες αποκαλύπτονται και αλήθειες έρχονται στο φως. Ένα έργο που μιλάει για την αγάπη που πλημμυρίζει μόλις σπάσουν οι οθόνες των κινητών. Προικισμένο με άφθονο χιούμορ αλλά και ευθύτητα, τόλμη και ρεαλισμό, το έργο θίγει ζητήματα όπως η δέσμευση, η σεξουαλικότητα, η μοναξιά, η πίστη και η ελευθερία της επιλογής.

Σάββατο 28/10, 20.30 & Κυριακή 29/10, 19.00 | ΘΟΚ, Λευκωσία

Φεστιβάλ τεχνών και τεχνολογίας «WIP» στη Λευκωσία

Ανακαλύψτε τη συγχώνευση τέχνης και τεχνολογίας στις εκθεσιακές ξεναγήσεις στο ερευνητικό κέντρο CYENS, από τις 15.00 μέχρι τις 16.30, στις καινοτόμες εγκαταστάσεις, οργανωμένες στις θεματικές που συνδιαλέγονται καθηλωτικές εμπειρίες VR και έργα πολυμέσων που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά ζητήματα σε φυσικές και ψηφιακές εγκαταστάσεις αλλά και σε παιχνίδια. Η πρώτη κατηγορία, «made to make», συμπεριλαμβάνει έργα τα οποία «δημιουργήθηκαν για να δημιουργούν» νέα προϊόντα, ήχο και φως. Από την άλλη, στο «control vs material», ο καλλιτέχνης ελέγχει και αξιοποιεί τις ενσωματωμένες ιδιότητες των υλικών και ψηφιακών δεδομένων και τεχνικών. Ακολούθως, η κατηγορία «care» τοποθετεί στο προσκήνιο έργα τα οποία επικεντρώνονται στην ανησυχία για τον πλανήτη μας, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα είναι ένα ισχυρός καταλύτης για την αλλαγή. Ενώ η κατηγορία «skin» καλεί τον επισκέπτη να αναλογιστεί τη διαδρομή της ανθρωπότητας μέσα στον χρόνο, τον χώρο και τη μνήμη και τη σύνδεσή του με τον ανθρωπογενή κόσμο. Τέλος, το «gamification of life» αναδεικνύει πώς οι διαδραστικές εμπειρίες και η παιχνιδοποίηση λειτουργούν καταλυτικά στον ανασχεδιασμό της κατανόησής μας για τον ρόλο της τεχνολογίας στην κοινωνία.

Σάββατο & Κυριακή 28-29/10, 10-00-13.00 & 15.00-21.00 | CYENS, Λευκωσία

+ΑΞΗ στον Πολυχώρο Συνεργείο

Το Φεστιβάλ «+ΑΞΗ» πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Οκτωβρίου 2023 για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Συνεργείο, στη Λεμεσό. H «+ΑΞΗ» είναι ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται ετησίως από το 2019 προς τιμήν και στη μνήμη του Στέλιου Κυπριανού, του ιδρυτή και οραματιστή του Πολυχώρου Συνεργείου. Ο όρος «σύναξη» επιδιώκει από τη μία να φέρει καλλιτέχνες/δες διαφόρων πεδίων μαζί, και από την άλλη προσκαλεί φίλους/ες των παραστατικών τεχνών να «συναχθούν» και να μοιραστούν αυτό το διήμερο. Το φεστιβάλ απαρτίζεται από έργα Κύπριων καλλιτεχνών/ιδων, τα οποία ποικίλουν σε διάθεση, στυλ και θεματική. Η φετινή +ΑΞΗ υλοποιείται χωρίς κρατική οικονομική στήριξη, γεγονός το οποίο οι διοργανωτές, σε συνεννόηση με τους καλλιτέχνες, έχουν εκμεταλλευτεί δημιουργικά για να πειραματιστούν και να βρουν μαζί τρόπους αυτόνομης- ισότιμης διαχείρισης πόρων παραγωγής. Συνεπώς, τα έσοδα της εισόδου αφορούν αποκλειστικά τους/τις καλλιτέχνες/ιδες που θα λάβουν μέρος.

Σάββατο & Κυριακή 28-29/10, 18.30 | Πολυχώρος Συνεργείο, Λεμεσός

«Η μάνα του» στο Θέατρο Μασκαρίνι

Ένα έργο ντοκουμέντο, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, αποτελεί το νέο έργο του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου. Η σκηνοθέτιδα ανεβαίνει στη σκηνή και ξετυλίγει την ιστορία της μάνας της, της οικογένειάς της, την ιστορία των αδελφών της Κυριάκου και Σωτήρη, την απώλειά τους, και το πώς ένας τέτοιου είδους θάνατος (δολοφονία) μπορεί να επηρεάσει τη ζωή αυτών που μένουν πίσω. «Δίπλα» της η Αγαθονίκη, η μητέρα της, που σαν βασική ηρωίδα του έργου περιγράφει μέσα από το πένθος της την Κύπρο έτσι όπως την έζησε από την εποχή της Αγγλοκρατίας μέχρι και τις τραγικές μέρες της τούρκικης εισβολής.

Σάββατο & Κυριακή 28-29/10, 20.00 | Θέατρο Μασκαρίνι, Λευκωσία

«Ο επιθεωρητής έρχεται» στο Θέατρο Διόνυσος

Το Θέατρο «Διόνυσος» ανεβάζει σε επίσημη πρώτη το αστυνομικό δράμα «Ο επιθεωρητής έρχεται» του Τζον Πρίσλεϊ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Γιάγκου. Ο Τζον Πρίσλεϊ, στο σημαντικότερο ίσως έργο του, επιλέγει να μιλήσει για το θέμα της ατομικής ευθύνης, στήνοντας σε πρώτο επίπεδο ένα αστυνομικό δράμα που ο θεατής παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα... Το έργο προσεγγίζει το 1912, λίγο πριν την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο μεγάλο σπίτι της οικογένειας Μπέρλινγκ, μιας πλούσιας βρετανικής οικογένειας, η κόρη του Άρθουρ και της Σίμπιλ Μπέρλινγκ, η Σίλα, ετοιμάζεται να αρραβωνιαστεί τον Τζέραλντ Κροφτ, γόνο μιας επίσης εύρωστης οικογένειας της υψηλής κοινωνίας της Βρετανίας. Ο πατέρας Άρθουρ Μπέρλινγκ βρίσκει την ευκαιρία να επιχειρηματολογήσει υπέρ τη βεβαιότητάς του πως κάθε άνθρωπος πρέπει να κοιτάζει τη δουλειά του και τον εαυτό του. Κι όλα φαίνονται να πηγαίνουν πολύ καλά μέχρι τη στιγμή που ένας μυστηριώδης αστυνομικός, ο οποίος συστήνεται ως ο αστυνομικός επιθεωρητής Γκουλ, κάνει την εμφάνισή του ανακοινώνοντας τον θάνατο μιας πρώην εργάτριας σε ένα από τα εργοστάσια των Μπέρλινγκ.

Σάββατο 28/10, 20.30 & Κυριακή 29/10, 18.30 | Θέατρο Διόνυσος, Λευκωσία