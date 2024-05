Mία τύπισσα στο κέντρο της Λευκωσίας

7 Μαΐου 2024. Πέρασα από την οδό Πενταδακτύλου και κατευθύνομαι προς μία από τις καφετέριες που συχνάζω, είτε για να δουλέψω είτε για ένα ποτό ή έναν καφέ. Σε ένα σημείο του δρόμου παρατηρώ κάτι νέο στο κέντρο της πόλης, μία τοιχογραφία κοσμεί έναν πολύ μεγάλο τοίχο στο πλάι και απέναντι από την πάροδο που οδηγεί στο NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη / Παλιά Ηλεκτρική]. Την είδα, μου έκανε εντύπωση αλλά δεν σταμάτησα, επέστρεψα, όμως, αργότερα. Σταμάτησα στη μέση του δρόμου και τη φωτογράφισα.

Το ξέχασα, αν και την έβλεπα πολύ συχνά αφού περνάω από το σημείο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Έχω αδυναμία στην εντός των τειχών Λευκωσίας, ιδιαίτερα μετά που άρχισα να δουλεύω στην εφημερίδα «Πολίτης», μιας και τα γραφεία βρίσκονται στο κέντρο, στην οδό Βασιλείου Βουλγαροκτόνου. Σε κάθε περίπτωση, είμαι, θα έλεγα, θαυμάστρια και θαμώνας της περιοχής, επομένως παρατηρώ τις αλλαγές της πόλης, θετικές ή αρνητικές.

Αυτή είναι μία θετική, όπως και οι τελευταίες τοιχογραφίες του καλλιτέχνη του δρόμου twenty three, που κοσμούν την πρωτεούσα. Η μία, μάλιστα, βρίσκεται έναν παράδρομο μετά το NiMAC και λίγα μέτρα πιο κάτω από την εικονιζόμενη. Η δεύτερη βρίσκεται σε έναν τοίχο του πάρκινγκ που βρίσκεται μπροστά από το σχολείο της Φανερωμένης.

Αυτή που γράφω σήμερα, όμως, είναι πολύ πιο μεγάλη, όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία που τράβηξα. Την εβδομάδα που πέρασε, λοιπόν, πήρα τηλέφωνο τον Δήμο Λευκωσίας και με ενημέρωσαν για την πρόταση του καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε το έργο.

7 Μαΐου 2024. Ένα γυναικείο πορτρέτο το οποίο φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης του δρόμου Edmon 1419, επί της οδού Πενταδακτύλου, κέντρο Λευκωσίας. Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Όπως μου ανέφεραν, ο καλλιτέχνης είχε έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες του δήμου και πήρε άδεια για να αξιοποιήσει τοιχοποιία ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκωσίας, που βρίσκεται στην εντός των τειχών πόλη. Σύμφωνα με την πρόταση του καλλιτέχνη, η επιλογή του σημείου έγινε «προκειμένου να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την ιδιαιτερότητα της περιοχής, με πλήρη σεβασμό στα περιβαλλοντικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της».

Σημείωνεται, δε, πως η τοιχογραφία εντάσσεται στο project «Let’s Paint For Cohesion», που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προβολή έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σε Γαλλία, Βέλγιο και Κύπρο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Cohesion Policy is Standing by Cyprus, France & Belgium».​

Πρόκειται, λοιπόν, γία μία τοιχογραφία του Edmon 1419, η οποία απεικονίζει ένα γυναικείο πορτρέτο πλαισιωμένο από γεωμετρικά σχήματα διαφορετικής χρωματικής διαβάθμισης. Και επειδή γνωρίζω πως κάποιοι ίσως να έχουμε μερικά ερωτήματα ακόμη, η συνέχεια για το έργο και τη δουλειά του καλλιτέχνη θα δοθεί μάλλον την επόμενη εβδομάδα, αφού έχουμε επικοινωνήσει μαζί του και ευλπιστούμε πως θα γίνει μία συνάντηση.