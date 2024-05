Βραβείο 10 χιλιάδων ευρώ για το «Where the sun never sets» 

Η πρόταση του Χειμώνα στήνει μία πράξη αντίστασης στην ανοιχτή πληγή -των εκδηλώσεων- για τα 50 χρόνια μνήμης της τουρκικής εισβολής, με καλλιτέχνες και από τις δύο πλευρές της Πράσινης Γραμμής

Το «Where the sun never sets» του Κύπριου Δημήτρη Χειμώνα βραβεύτηκε με το βραβείο Start Up Forum αξίας 10.000 ευρώ για την υλοποίηση της πρότασής του, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Aerowaves, στο πλαίσιο του, ομώνυμου με το βραβείο, προγράμματος για ανερχόμενους επιμελητές χορού. Ο Δημήτρης τέθηκε ως υποψήφιος στο πρόγραμμα από τη Στέγη Χορού Λεμεσού, καθώς η υλοποίηση θα υποστηριχθεί και από τη Νέα Κίνηση, το Queer Wave LGBTQIA + Film Festival και το πρότζεκτ των Sessions.

Η πρόταση

Το «Where the sun never sets» αναπτύσσεται γύρω από τη βραβευμένη παράσταση του Viktor Szeri «fatigue» και θα πραγματοποιηθεί στην ύπαιθρο της Κύπρου το καλοκαίρι σε καλλιτεχνική Διεύθυνση και επιμέλεια του Δημήτρη, με συμμετέχοντες καλλιτέχνες και από τις δύο πλευρές της Πράσινης Γραμμής. Το πρότζεκτ περιλαμβάνει εργαστήρια, τη δημιουργία τριών νέων έργων performance για βίντεο, καθώς και την ανάπτυξη και προσαρμογή του έργου του Szeri, πλαισιωμένη από μια σειρά παραστατικών έργων από ντόπιους καλλιτέχνες σε μια ολοήμερη δράση.

Fatigue Viktor Szeri. Photo by János R. Szabó.

Ο τίτλος «Where the sun never sets» αναφέρεται στο σουρεαλιστικό αστυνομικό μυθιστόρημα της Μαργαρίτας Καραπάνου, «Ο υπνοβάτης», όπου μεταμορφώνει ένα ήσυχο νησί σε ένα αποκαλυπτικό μέρος όπου ο ήλιος δεν δύει ποτέ. Στέκεται ακίνητος, επιβραδύνοντας τα πάντα, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την καταστροφή και την απελευθέρωση. Αντηχεί ένα νησί όπως την Κύπρο. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου: «Ένας κορυφαίος προορισμός διακοπών που μοιάζει σαν να χαίρεται πάντα το φως του ήλιου, ενώ ταυτόχρονα είναι παγιδευμένος στην επιτάχυνση ενός παγκοσμιοποιημένου και τεχνολογικά αλλοτριωμένου κόσμου. Με μια βαθιά κρίση ταυτότητας, χωρισμένο σε δύο πλευρές, και οι δύο με οικονομικά απρόσιτες κατοικίες, ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή, βία, αδικία και εμπορευματοποίηση των συλλογικών τραυμάτων για τουριστική κατανάλωση και πολιτικά οφέλη στον βωμό μιας αόριστης έννοιας ανάπτυξης.»

Μέσα από το «Where the sun never sets» ο Χειμώνας περιγράφει το έργο fatigue του Szeri ως «ένα ειλικρινές πορτρέτο μιας απογοητευμένης, κουρασμένης γενιάς (...) με φόντο την οικολογική ανησυχία, τις πολιτικά πολωμένες κοινωνίες, την εδραίωση της συστημικής βίας και αδικίας (...). Η παράσταση του Szeri μας προσκαλεί σε μια βραδύτητα ως πράξη αντίστασης». Όπως σημειώνει ο ίδιος: «Αυτό το καλοκαίρι το μισό νησί θα τιμήσει τα πενήντα χρόνια από τα γεγονότα που οδήγησαν στη διαίρεσή του. Αυτό το καυτό καλοκαίρι, μέσα στο ποιητικό πλαίσιο του "Where the sun never sets", καλλιτέχνες, ακτιβιστές, συγγραφείς και queers από τις δύο πλευρές καλούνται να αναζητήσουν καταφύγιο στη βραδύτητα ως πράξη αντίστασης, όχι επειδή η βραδύτητα είναι καλή από μόνη της, αλλά για αυτά στα οποία δίνει χώρο, το απρόσμενο, το απροσδιόριστο και ανεκτίμητο.»

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Το έργο του Δημήτρη Χειμώνα αναπτύσσεται μέσω της περφόρμανς, της σκηνοθεσίας θεάτρου και κινηματογράφου, της επιμέλειας καταστάσεων και της γλυπτικής, διερευνώντας τις στρατηγικές συμμετοχής και την κατασκευή συλλογικοτήτων μέσα στις ατομικιστικές και ηγεμονικές νεοφιλελεύθερες αφηγήσεις.

Έχει παρουσιάσει έργα σε φεστιβάλ θεάτρου, γκαλερί και μουσεία. Σχεδίασε και σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Cyprus Film Days 2023, ενώ επιμελήθηκε και συνδιοργάνωσε το πρότζεκτ «Sessions, a series of queer happenings», με μια εξάμηνη «κατάληψη» της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, παρακολούθησε το Homeworks Study Programme στο Ashkal Alwan στη Βηρυτό (2018-2019) και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο East15 Acting School του Λονδίνου (2012-2015).