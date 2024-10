Στις 25-27 Οκτωβρίου το φεστιβάλ «Η γειτονιά του ΣΙΝΕ ΒΟΛΟΣ» - Το αναλυτικό πρόγραμμα

Περιλαμβάνει δωρεάν ψυχαγωγικές και συμμετοχικές δράσεις, καθώς ενεργοποιεί και συνδέει τις υφιστάμενες υποδομές.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης εκδοχής του φεστιβάλ το τριήμερο 25, 26 και 27 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Πρόκειται για μια πλατφόρμα που δοκιμάζει διαθεματικές πρακτικές κοινωνικής συνεύρεσης και εμπλοκής, που ενδυναμώνει ‘τόπους συνάντησης’ μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό.

Το τριήμερο του φεστιβάλ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ του Σίνε Βόλος» είναι ανοικτό σε κατοίκους της περιοχής και σε άλλους επισκέπτες, περιλαμβάνει δωρεάν ψυχαγωγικές και συμμετοχικές δράσεις, ενεργοποιεί και συνδέει τις υφιστάμενες υποδομές όπως είναι: το Πάρκο του Σίνε Βόλος, το Παττίχειο Kέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, η αυλή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το πάρκινγκ της υπεραγοράς Σκλαβενίτη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει:

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024

Αρχιτεκτονική ξενάγηση στη γειτονιά του Σίνε Βόλος [περίπατος] | 16.00-18.00

Ο αρχιτέκτονας Φειδίας Παυλίδης φανερώνει ιστορικές, κοινωνιολογικές και αρχιτεκτονικές πληροφορίες για τη γειτονιά. Ο περίπατος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Λεμεσός 2030 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Υποψήφια Πόλη.

Εκκίνηση: Δημοτικές Πολυκατοικίες «Πλουτής Σερβάς» [απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Αναβίωση του θερινού σινεμά Σίνε Βόλος [προβολές] | 19.00 – 21.00 | Χώρος στάθμευσης Σκλαβενίτη

Ειρήνη είναι… (4’)

Video clip μαθητριών και μαθητών του πολυπολιτισμικού 18ου Δημοτικού Αγίου Αντωνίου

Η κόρη μου η Σοσιαλίστρια (94’)

Μουσική, κωμική ταινία του Αλέκου Σακελλάριου, με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γλώσσα ελληνικά, με αγγλικούς υπότιτλους. Σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη.

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024

Στον Τουρκομαχαλλά [περίπατος] | 11.00-13.00

Εκκίνηση: πάρκο Αναγέννησης [απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής]

Με οδηγό τη Μάρω Γεωργίου και τη συνοδεία του ποιητή Gürgenç Korkmazel περπατούμε την Ισμέτ Πασά. Μία διοργάνωση του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «ΜΙΤΟΣ».

Αναμνήσεις του παρελθόντος από τον Τουρκομαχαλλά της Λεμεσού [συνάντηση] | 15.00-17.00 | Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Συζήτηση και καφές με τον καθηγητή Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ahmet Yikik. Διοργανώνεται με τη στήριξη του Λεμεσός 2030 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Υποψήφια Πόλη.

[απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής]

Το γάντι | Παράσταση θεάτρου σκιών και εργαστήρι | 17.30-18.15 | Αυλή κοινωνικού παντοπωλείου

Η Αγγέλα Σταύρου και η Μαρία Μάρκου παρουσιάζουν τη δραματοποιημένη εκδοχή του λαϊκού παραμυθιού (+3) και στη συνέχεια το εργαστήρι για παιδιά (+5).

Open mic, ιστορίες από το αρχείο | 19.00-20.30 | Πάρκο Σίνε Βόλος (παρά την οδό Φιλελλήνων)

Οι ηθοποιοί Νεκτάριος Θεοδώρου και Λουκία Πιερίδου επιμελούνται και διαβάζουν κάποιες από τις πρώτες ιστορίες, που καταγράφηκαν στο Αρχείο της Γειτονιάς. Σε συνεργασία με το Euro – Arab Youth Music Center.

Τόμπολα

Η ηθοποιός Γιολάντα Χριστοδούλου μας προκαλεί σε δύο παιχνίδια τόμπολας με πλούσια δώρα.

LIQUID HOT MESS [εγκατάσταση performance] | Παράλληλη Δράση | 18.00-21.00 | Ξυδάδικο

Οι Nίκολα Μητροπούλου, Αντωνία Κάττου, Clara Zinecker & more δημιουργούν ένα εικαστικό διαδροστικό χώρο για τα υδάτινα τοπία της Λεμεσού. Στο πλαίσιο του προγράμματος theYard.Residency.24.

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2024

Ενα ιδιόμορφο συμπόσιο, διαγενεακοί τόποι συνάντησης | 11.00-15.00 | Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Tα παιδιά της γειτονιάς | 11.00-12.30

Μαθήτριες και μαθητές του πολυπολιτισμικού IH’ Δημοτικού (Αγίου Αντωνίου) παρουσιάζουν πως αλληλεπιδρούν με τη γειτονία και την πόλη τους μέσω διαφόρων project.

Ο Φονιάς [Ανάγνωση ιστορίας]

Ο λογοτέχνης Μάριος Αγαθοκλέους, γέννημα-θρέμμα και κάτοικος της περιοχής, διαβάζει μια ιστορία που έγραψε για τα εγγόνια του.

Συζήτηση

Δίκτυα και εμπειρίες από τη γειτονιά. Με τη δασκάλα Μαρία Ιζαμπέλα Αχιλλέως και την κοινωνική λειτουργό Χρυστάλλα Χατζηαντώνη.

Συμμετοχικό γεύμα | 13.00- 15.00

Κυριακή μεσημέρι μην μείνεις σπίτι. Πάρε το φαγητό σου και έλα να φάμε μαζί, γεύμα μετά μουσικής.

[απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής]

Ο Μορμόλης [παιδική παράσταση] | 15.00-15.40 | Πάρκο σίνε βόλος (παρά την οδό Φιλελλήνων)

Η ομάδα ΚΟΥΚΛΟ ιστορίες παρουσιάζει το έργο του Ράινερ Χάχφελντ σε σκηνοθεσία της Λουκίας Αντωνίου.

Διαδραστική αγγειοπλαστική [εργαστήρι] | 16.00-17.30 | Πάρκο σίνε βόλος (παρά την οδό Φιλελλήνων)

Ο Ιωάννης Νέστορας μας καθοδηγεί πώς να φτιάξουμε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο αντικείμενο με πηλό.

Η Κλαίρη, τί κάνει; [ντοκιμαντέρ, 80’] | 16.00-18.00 | Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Η βύθιση της Βάγιας στην άνοια μετατρέπει τη σχέση με την κόρη της Μαρία σε ένα καθημερινό τελετουργικό φροντίδας. Σε σκηνοθεσία Χρύσας Τσελέπη. Γλώσσα ελληνικά, με αγγλικούς υπότιτλους.

Συζήτηση

Συντονίζει η κλινική ψυχολόγος – γεροντολόγος Ζωή Mητρούσκα.

Ethno Cyprus 2024 jam session μουσική συνεύρεση | 18.00-19.00 | Πάρκο Σίνε Βόλος (παρά την οδό Φιλελλήνων)

Εικοσιπέντε νέοι και νέες από την Κύπρο, το Βέλγιο, την Κροατία, τον Λίβανο και την Ιορδανία ανταλλάσσουν μουσικές εμπειρίες και παραδόσεις. Σε συνεργασία με το Euro – Arab Youth Music Center

**Όλες τις μέρες | Πάρκο Σίνε Βόλος (παρά την οδό Φιλελλήνων)

16.00-19.00

1ος σταθμός: Συλλογή φωτογραφιών και ιστοριών

Πρόσκληση σε νέους και παλαιότερους κατοίκους της περιοχής να συνεισφέρουν στο Αρχείο της Γειτονιάς με μια ιστορία ή φωτογραφία.

2ος σταθμός: Είσαι γυναίκα; Κόντεψε τζαι ψήφισε!

Είσαι γυναίκα; Κόντεψε τζαι ψήφισε τις ιδέες που προτιμάς για το πώς θα ήθελες να μοιάζει ένας ενδυναμωτικός χώρος για τις γυναίκες της γειτονιάς μας. Δεν σου αρέσει καμία; Γράψε μας τη δική σου!!

16.00-21.00

3ος σταθμός: τεκμήρια γειτονιάς [έκθεση]

φοιτήτριες και φοιτητές του τμήματος Επικοινωνίας και Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ, συνεργάτες στη συλλογή ιστοριών, μοιράζονται δημιουργικά υλικό από το Αρχείο της Γειτονιάς.

19.00-21.00

4ος σταθμός: θυροτηλέφωνο [video εγκατάσταση]

το φεστιβάλ υιοθετεί την καλλιτέχνιδα Μαρία Κυριάκου, η οποία δημιουργεί ένα βιντεοκολάζ με εικόνες εξωτερικών – εσωτερικών χώρων και προσωπικών αντικειμένων.

Ομάδα του φεστιβάλ «Η γειτονιά του ΣΙΝΕ ΒΟΛΟΣ»

Επιμέλεια, σχεδιασμός: Έλενα Αγαθοκλέους

Συν-σχεδιαστές: Κωνσταντίνα Peter, Θοδωρής Κούρος, Ελένη Πασιά

Project manager: Kωνσταντίνα Peter

Βοήθος παραγωγής: Βαγγέλης Κονιώτης

Τεχνική υποστήριξη: Μαρτίνος Θαλασσέτης

Γραφιστικά: Χρίστος Γεωργίου

Παραγωγή κέντρο παραστατικών τεχνών ΜΙΤΟΣ

Γενικές πληροφορίες

Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν

Δήλωση συμμετοχής στο 99 962686

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού

Συνεργάτες: Τμήμα Σπουδών Επικοινωνίας και Διαδικτύου ΤΕΠΑΚ, Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού, Euro-Arab Youth Music Center στο πλαίσιο του πρότζεκτ “ Enhancing Structures for Intercultural Integration in Cyprus” χορηγούμενο από το Council of Europe και EU.

Υποστηρικτές: ΟΠΑΠ, Δήμος Λεμεσού, Λεμεσός 2030, the Copy shop, Forest park, Sklavenitis, Loel

Χορηγoί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, Limassol Today