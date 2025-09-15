Παράθυρο logo
Ατζέντα
Ιστορία
Πόλη - Εξοχή
«ΑντΕΙχήσεις» | Απόκρυφες ιστορίες της εντός των τειχών Λευκωσίας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 15.09.2025 12:11
«ΑντΕΙχήσεις» | Απόκρυφες ιστορίες της εντός των τειχών Λευκωσίας

Ένα διήμερο εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025.

Από την εποχή της Φραγκοκρατίας μέχρι σήμερα, τα τείχη της Λευκωσίας στέκουν αγέρωχα, φρουροί μνήμης και ταυτότητας. Οι προμαχώνες που άλλοτε έφεραν τα ονόματα των χορηγών τους, σήμερα μεταμορφώνονται σε χώρους στάθμευσης, συναυλιών ή αθλητικών δραστηριοτήτων· μια ζωντανή απόδειξη του πώς οι χώροι της πόλης αλλάζουν χρήση ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί η αρχιτεκτονική δεν είναι ποτέ στατική: η ρυμοτομία και τα κτίσματά μας κουβαλούν το παρελθόν, αλλά συνεχώς επαναδιαπραγματεύονται τη θέση τους στο παρόν.

Το ερευνητικό project Προφορικής Ιστορίας, People of Cyprus, σας καλεί σε ένα διήμερο εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025, όπου μέσα από τον τίτλο: «αντΕΙχήσεις: απόκρυφες ιστορίες της εντός των τειχών Λευκωσίας | περίπατοι · συζητήσεις · εργαστήρια» εστιάζει στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των ενετικών τειχών της Λευκωσίας μέσα μία σειρά δράσεων!

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η εγγραφή και κράτηση θέσης.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

1. Ξενάγηση 

Τα τείχη της πρωτεύουσας μέσα από το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/781917761399118

2. Εκπαιδευτικό εργαστήρι

Αναζητώντας τα Μυστικά των Τειχών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/1191750076037720

3. Περίπατος 

Απόκρυφες ιστορίες των Τειχών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/1306592080956075

4. Ανοιχτή συζήτηση 

Τα Τείχη και ο Χώρος: Ταυτότητα, Μνήμη, Πόλη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/1790050862384233

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

5. Εργαστήρι προφορικής ιστορίας

Μια πόλη εντός και εκτός: Ανακαλύπτοντας τα Τείχη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/1971387397028900

Instagram: @people.of.cyprus

Facebook: Άνθρωποι της Κύπρου

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Ιστορία
ΑΤΖΕΝΤΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

ΛΕΞ και Light κυκλοφόρησαν το νέο τους video clip «Capo Dei Capi» σε σκηνοθεσία Βασίλη Κεκάτου (βίντεο)

15.09.2025 17:54

Post thumbnail or placeholder

Ρόδες και νότες στον παλιό πυρήνα της Έγκωμης

15.09.2025 15:41

Post thumbnail or placeholder

Βραβεία Έμμυ: «The Studio» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές

15.09.2025 13:24

Post thumbnail or placeholder

«Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» στην Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

15.09.2025 13:06

Post thumbnail or placeholder

Πρεμιέρα για εβδομάδα κυπριακού θεάτρου στην Αθήνα με το έργο «Εκ κοιλίας Μητρός μου»

15.09.2025 12:35

Post thumbnail or placeholder

«ΑντΕΙχήσεις» | Απόκρυφες ιστορίες της εντός των τειχών Λευκωσίας

15.09.2025 12:11

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ