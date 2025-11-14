Ημερίδα Οινοτουρισμού στο Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ

Δημοσιεύθηκε 14.11.2025 11:36

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην Ημερίδα Οινοτουρισμού με θέμα:«Αειφόρος και Συμπεριληπτικός Οινοτουρισμός στην Ψηφιακή Εποχή»,η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, 17:00–19:30, στο Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος (Λεμεσός - οδηγίες εδώ).

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζητήσεις γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύγχρονη εμπειρία του οινοτουρισμού, καθώς και γευσιγνωσία κυπριακών οίνων, ευγενική προσφορά της WINECORE.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή εδώ μέχρι τη Δευτέρα 24/11, για σκοπούς οργάνωσης της γευσιγνωσίας.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.