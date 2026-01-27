«Λεμεσός 2030»: Το ΔΣ παραμένει ενεργό μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 - Ο λόγος

Δημοσιεύθηκε 27.01.2026

Θα μελετήσει την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης και θα παραδώσει λεπτομερή απολογισμό της θητείας του

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 παραμένει ενεργό το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λεμεσός 2030, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ. Ανδρέα Πίττα, μετά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2026.

Στο διάστημα αυτό, το Δ.Σ., όπως αναφέρεται, θα μελετήσει την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης και θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εντολής και αποστολής του Οργανισμού, με την ετοιμασία και παράδοση στον Δήμο Λεμεσού λεπτομερών απολογισμών, τόσο οικονομικών όσο και όλων των δράσεων της θητείας του.

Στη γραπτή δήλωση υπογραμμίζεται ότι, παρά το τελικό αποτέλεσμα της διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, η πορεία του Οργανισμού κρίνεται ουσιαστική για την πολιτιστική ανάπτυξη της Λεμεσού, ενώ όλες οι ενέργειες, με κορύφωση τον τελικό Φάκελο Διεκδίκησης, αποτελούν παρακαταθήκη προς τον Δήμο για περαιτέρω ενδυνάμωση και διεύρυνση του πολιτιστικού ιστού της πόλης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Φάκελο Διεκδίκησης, ο οποίος περιλαμβάνει προγραμματιζόμενα έργα και δράσεις που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της Λεμεσού και της Κύπρου ευρύτερα και αξίζει να μελετηθεί η αξιοποίησή τους στο μέλλον.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισημαίνει ακόμη ότι η πορεία μέχρι τον τελικό διαγωνισμό αποτέλεσε μια εξαιρετικά δημιουργική διαδρομή, αποδίδοντας τα εύσημα στα στελέχη και συνεργάτες του Οργανισμού, καθώς και στη στήριξη εταίρων, χορηγών, συμβούλων, εθελοντών και δημοτών.

Παράλληλα, στη δήλωση εκφράζονται ευχαριστίες προς τον Δήμο Λεμεσού, το Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά τον τέως δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη και τον νυν δήμαρχο Γιάννη Αρμεύτη για την εμπιστοσύνη και την πολυεπίπεδη στήριξη που παρείχαν στον Οργανισμό κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας του.