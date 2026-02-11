Άγιος Βαλεντίνος με άρωμα… Cyprus Comic Con

Δημοσιεύθηκε 11.02.2026 15:17

Το Cyprus Comic Con προσκαλεί τους φίλους της ποπ κουλτούρας να γιορτάσουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με έναν ξεχωριστό τρόπο, στις 14 Φεβρουαρίου στο Mall of Engomi, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.

Η θεματική αυτή εκδήλωση, υπόσχεται μια μέρα ολόκληρη ψυχαγωγία, φαντασία και διασκέδαση, φέρνοντας κοντά ζευγάρια αλλά και singles, σε μια διαφορετική γιορτή αγάπης, με τον τρόπο που μόνο το Cyprus Comic Con ξέρει να κάνει!Special Guest: Maul Cosplay

Ο ειδικός προσκεκλημένος της βραδιάς, θα είναι ο Γερμανός παγκοσμίου φήμης cosplayer Maul, ο οποίος θα δώσει το παρόν του ντυμένος ως Geralt of Rivia, ο χαρακτήρας από τη σειρά βιβλίων The Witcher, που στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε βιντεοπαιχνίδια αλλά και τηλεοπτική σειρά.

Ο Maul Cosplay θεωρείται ένας από τους πιο καταξιωμένους cosplayers στην Ευρώπη, και είναι γνωστός για τις εντυπωσιακές, ψηλής ποιότητας στολές του, τη λεπτομερή κατασκευή και την αυθεντική απόδοση των χαρακτήρων που ενσαρκώνει. Με πολυετή εμπειρία και διεθνή απήχηση, αλλά και εκατομμύρια ακόλουθους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η παρουσία του αναμφίβολα αποτελεί σημαντική προσθήκη στην εκδήλωση και είναι τιμή του Cyprus Comic Con που θα τον έχει μαζί του!Κατά τη διάρκεια του event, ο Ben, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, θα φωτογραφηθεί με τους φανς, θα υπογράφει αυτόγραφα, θα μοιράζει δωρεάν φωτογραφίες και θα συμμετέχει ως ένας εκ των κριτών του διαγωνισμού cosplay, στο πλευρό τω @mel0nitsa και της @lady.wolf.cosplay.

Πλούσια βραβεία

Ο διαγωνισμός cosplay θα είναι και αυτή τη φορά πλούσιος, καθώς οι πέντε πρώτοι νικητές θα μοιραστούν βραβεία Gift Vouchers του Mall of Cyprus / Mall of Engomi συνολικής αξίας €1500!Πολλές Δραστηριότητες

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα:

* Artists Pop-Ups & Shops - Μοναδικές δημιουργίες, συλλεκτικά αντικείμενα και προϊόντα από ταλαντούχους καλλιτέχνες και εκθέτες.

* Διαγωνισμός Cosplay – Ντυθείτε ως ο αγαπημένος σας χαρακτήρας σε Valentine’s ύφος και διαγωνιστείτε μπροστά σε κοινό και κριτική επιτροπή.

* Questing Δραστηριότητες - Διαδραστικές αποστολές και challenges σε όλο τον χώρο του Mall. Μαζέψτε bells και κερδίστε δώρα!

* Karaoke - Τραγουδήστε αγαπημένα τραγούδια και ζήστε τη σκηνική εμπειρία.

* Live Performers - Εντυπωσιακές εμφανίσεις που θα δώσουν ρυθμό και ενέργεια στη μέρα.

* Και πολλές ακόμη εκπλήξεις!Χορηγοί

Το Cyprus Comic Con ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης: Dondake, ABL Films, Kemanes και το Mall of Engomi. Η στήριξή τους καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση αυτής της ξεχωριστής γιορτής.