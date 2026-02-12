Ο Ανδρέας Καρακατσάνης στο τιμόνι του Λάρνακα 2030

Δημοσιεύθηκε 12.02.2026 10:35

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λάρνακα 2030 επέλεξε τον Ανδρέα Καρακατσάνη ως νέο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, αναθέτοντάς του το τιμόνι της πόλης στο μεγάλο ταξίδι προς την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030

.Με τη γνώση, την εμπειρία και τη θεσμική του πορεία, ο Οργανισμός και η πόλη της Λάρνακας θα φανούν αντάξιοι της υψηλής τους αποστολής στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030.

Ο Ανδρέας Καρακατσάνης είναι επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Carnegie-Mellon (Pittsburgh, Pennsylvania, USA). Υπηρέτησε ως Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας για 17 έτη, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, εκπροσώπησε τον Δήμο σε διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σε τεχνικά και εξειδικευμένα θέματα.Από το 1986 έως το 2006, εργάστηκε στο Υπουργείο Άμυνας της Βρετανικής Κυβέρνησης ως ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο. Παράλληλα, διετέλεσε εγκεκριμένος εκπαιδευτής του Dale Carnegie Course για επτά έτη (έως το 2007), εκπαιδεύοντας περισσότερους από 400 επαγγελματίες.

Από τον Μάιο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2018, υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ).Από το 2019 είναι μέλος της εκτελεστικής ομάδας και εκτελών χρέη Επιχειρησιακού Διευθυντή (COO) του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI), στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου υπηρέτησε έως το 2023.

Τον Ιανουάριο του 2024, διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), όπου εξελέγη Αντιπρόεδρος από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Από τον Ιούλιο του 2025, κατόπιν νέου διορισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατέχει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ.