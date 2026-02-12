Παράθυρο logo
Ανοιχτό κάλεσμα: Πώς φαντάζεσαι την αυλή του σχολείου της Φανερωμένης;
Δημοσιεύθηκε 12.02.2026 15:14
«Κάθε μέρα περνάμε δίπλα από την αυλή της Φανερωμένης και βλέπουμε έναν χώρο κλειδωμένο. Ας φανταστούμε ξανά τους κενούς χώρους της πόλης μας.»

Η ομάδα opu_collective, σε συνεργασία με το y_planproject απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, προσκαλώντας τους να «επανασχεδιάσουν» έναν από τους πιο εμβληματικούς, αλλά ανεκμετάλλευτους χώρους της παλιάς Λευκωσίας: την αυλή του σχολείου της Φανερωμένης.

Η ιδέα

Σύμφωνα με την ανάρτηση των διοργανωτών, η αυλή παραμένει καθημερινά ένας χώρος «κλειδωμένος» και αποκομμένος από τη ζωή της πόλης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος για το πώς οι κενοί χώροι των πόλεών μας μπορούν να μεταμορφωθούν σε ζωντανά σημεία συνάντησης και δημιουργίας.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους και δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή προηγούμενη εμπειρία. Το μόνο που χρειάζεται είναι φαντασία και διάθεση για προσφορά στην κοινότητα.

Στείλτε τις ιδέες και τις προτάσεις για τη χρήση του χώρου στο email: info@opucollective.com. Μέχρι τις 14 Μαρτίου 2026

 

