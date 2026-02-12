Wandering & Wondering: Εργαστήρια για τη μνήμη, τον τόπο και την Κύπρο ως σημείο διέλευσης

Δημοσιεύθηκε 12.02.2026 15:50

Μια σειρά εργαστηρίων πραγματοποιείται αυτόν τον μήνα στο κέντρο της Λευκωσίας, καθώς το Phaneromenis70 ανοίγει τον χώρο του για να φιλοξενήσει τις καλλιτέχνιδες Irini Georgiades, Llúcia Monferrer και Jamila Schabbing. Οι συναντήσεις Wandering & Wondering αυτόν τον Φεβρουάριο προσκαλούν τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν τις δικές τους φωνές, ιστορίες και οπτικές μέσα από τη γραφή, τον στοχασμό και τη συλλογική ανταλλαγή, διαμορφώνοντας τόσο κοινές όσο και προσωπικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει να ζει κανείς στην Κύπρο.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Delivering Views/Texts του Phaneromenis70, το οποίο εστιάζει σε προσωπικές αφηγήσεις και αναπαραστάσεις της Κύπρου όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από το «ξένο βλέμμα». Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, και επιδιώκουν να συγκεντρώσουν ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά υπόβαθρα.

Εμπνευσμένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο Delivering Views/Delivering Texts #18, τα εργαστήρια εξερευνούν το πώς ο τόπος γίνεται αντιληπτός μέσα από τη διέλευση. Προσεγγίζουν την Κύπρο ως σημείο περάσματος για πολλούς, εξετάζοντας πώς η αντίληψη του τόπου διαμορφώνεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων με το περιβάλλον τους, τις αφηγήσεις που κυκλοφορούν στην κοινωνία και τους τρόπους με τους οποίους οι Κύπριοι ανταποκρίνονται σε αυτές. Για κάποιους, αυτό το πέρασμα είναι ατέρμονο· για άλλους, έχει ημερομηνία λήξης.

Οι δύο πρώτες συναντήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ακολουθεί η ενότητα The Reflect στις 16 Φεβρουαρίου, μια καθοδηγούμενη διαδρομή γραφής μέσα από τις αισθήσεις, τη μνήμη και τη φαντασία. Η τελευταία συνάντηση, Share, στις 22 Φεβρουαρίου, καλεί τους συμμετέχοντες να γράψουν και να ηχογραφήσουν μια προσωπική επιστολή προς την Κύπρο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εργαστήρια γραφής, διερεύνησης και δημιουργίας με τις Irini Georgiades, Llúcia Monferrer και Jamila Schabbing.

Συνεργασία Phaneromenis70 και Tune In.

Πότε: 16 & 22 Φεβρουαρίου @18.00

Πού: Phaneromenis 70, Λευκωσία

Δωρεάν συμμετοχή

Απαραίτητη εγγραφή: https://forms.gle/uNr3QdfP1iwwfnK17