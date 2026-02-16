Συλλογική δράση στη Χλώρακα

Δημοσιεύθηκε 16.02.2026 07:52

Σε μια περίοδο όπου η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης δοκιμάζεται καθημερινά και οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.) συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα συλλογικής δράσης και κοινωνικής ευθύνης

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας ιδρύθηκε το 1990 από τον αείμνηστο Μάριο Νεοκλέους και μια ομάδα προοδευτικών νέων της Χλώρακας, σε μια εποχή όπου η ανάγκη για οργανωμένη πολιτιστική και περιβαλλοντική δράση γινόταν ολοένα και πιο επιτακτική. Το αρχικό όραμα του ομίλου ήταν σαφές, να αποτελέσει έναν ενεργό πυρήνα πολιτισμού, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς, διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική ταυτότητα της κοινότητας και προστατεύοντας ταυτόχρονα το φυσικό της περιβάλλον. Η Χλώρακα έπρεπε να παραμείνει ένας τόπος με ψυχή, μνήμη και δημιουργία. Οι αξίες που καθοδηγούν τη δράση του ομίλου παραμένουν διαχρονικές. Ο εθελοντισμός, η συλλογικότητα, ο σεβασμός στον πολιτισμό και στη φύση, η δημιουργική έκφραση και η κοινωνική προσφορά αποτελούν τον πυρήνα κάθε πρωτοβουλίας. Στόχος είναι η ενεργοποίηση πολιτών κάθε ηλικίας, η παροχή βήματος στην τέχνη και στη σκέψη, η διαφύλαξη των ηθών και εθίμων και η δημιουργία ίσων ευκαιριών πολιτιστικής συμμετοχής.

Ο Ανδρέας Κυριακού, ενεργός στα κοινά ήδη από το 1980, ανέλαβε την προεδρία με την ευθύνη του συντονισμού και της ενδυνάμωσης των μελών του ομίλου αλλά και με τη φιλοδοξία να ενώσει ουσιαστικά τον πολιτισμό με το περιβάλλον και την κοινωνία. Η αγάπη του για τη Χλώρακα και η πεποίθηση ότι η πρόοδος ενός τόπου περνά μέσα από την προστασία της φύσης και την καλλιέργεια του πολιτισμού, ιδιαίτερα μέσω των παιδιών και των νέων, καθορίζουν τη φιλοσοφία της δράσης του.

Πολυεπίπεδο έργο

Όπως αναφέρει τα τελευταία χρόνια, ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας έχει αναπτύξει ένα πλούσιο και πολυεπίπεδο έργο. Στο πολιτιστικό πεδίο, διοργανώθηκαν παρουσιάσεις βιβλίων και συγγραφέων, εκθέσεις βιβλίου, ποιητικές και διαλεκτικές βραδιές, εκθέσεις ζωγραφικής και εικαστικών τεχνών, λαογραφικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν ήθη και έθιμα, κοντσέρτα κλασικής μουσικής, φεστιβάλ πολιτισμού και παράδοσης, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις για παιδιά στα σχολεία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με πολιτιστικά σωματεία, φορείς και οργανωμένα σύνολα, τόσο ντόπιων όσο και ξένων κατοίκων της Κύπρου. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η λειτουργία του Κοινοτικού Θεατρικού Εργαστηρίου, της Θεατρικής Ομάδας και της Παιδικής Θεατρικής Ακαδημίας, με τη στήριξη του κοινοτικού συμβουλίου Χλώρακας. Μέσα από το θέατρο, παιδιά, νέοι και ενήλικες βρίσκουν χώρο δημιουργικής έκφρασης, καλλιτεχνικής καλλιέργειας και ενεργού κοινωνικής συμμετοχής, ενισχύοντας τη συλλογικότητα και τον διάλογο.

Στο περιβαλλοντικό επίπεδο, ο όμιλος έχει να επιδείξει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ξεχωρίζει, όπως αναφέρει, η πρωτοβουλία καταγραφής και χαρτογράφησης όλων των αιωνόβιων δέντρων της Χλώρακας με τη χρήση drone, φτάνοντας μέχρι την τεκμηρίωση 45 προστατευόμενων δέντρων. Τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στο Τμήμα Δασών, συμβάλλοντας στην προστασία της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής. Παράλληλα, υλοποιούνται συχνές εκστρατείες καθαριότητας στην ενδοχώρα και τις ακτές, δράσεις ανακύκλωσης, δενδροφυτεύσεις και φροντίδα δημόσιων και πράσινων χώρων. Παρά τις προσπάθειες αυτές, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες παραμένουν έντονες. Η συνεχιζόμενη, μη ορθολογιστική ανάπτυξη έχει αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα της Χλώρακας, ιδιαίτερα στο οροπέδιο και τα πρανή της κοινότητας, σημειώνει ο κ. Κυριακού. Προσθέτει ακόμη πως για τον Π.Π.Ο.Χ., ο πολιτισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο καλλιέργειας οικολογικής συνείδησης. Μέσα από βιωματικές δράσεις και πολιτιστικά προγράμματα, μεταδίδονται μηνύματα σεβασμού προς τη φύση, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας κρίνεται ενθαρρυντική, σημειώνει ο κ. Κυριακού, με αυξανόμενη παρουσία πολιτών σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ και δράσεις για παιδιά, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για πολιτισμό σε τοπικό επίπεδο.

Εθελοντική προσφορά

Η εθελοντική προσφορά παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας του ομίλου. Χωρίς την ανιδιοτελή συμβολή των μελών και των φίλων του Π.Π.Ο.Χ., καμία δράση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, συμπληρώνει. Μέσα από συνεργασίες με το κοινοτικό συμβούλιο Χλώρακας, σχολεία, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, καθώς και με τη συμμετοχή του ομίλου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου διαμορφώνεται ένα σταθερό δίκτυο συνεργειών. Στο βλέμμα προς το μέλλον, οι στόχοι παραμένουν φιλόδοξοι αλλά ξεκάθαροι. Ενίσχυση των δράσεων, προσέλκυση νέων ανθρώπων, διεύρυνση συνεργασιών και συνέχιση της προσπάθειας για έναν τόπο πιο ανθρώπινο, δημιουργικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Γιατί, όπως αποδεικνύει η πορεία του Π.Π.Ο.Χ., ο πολιτισμός και το περιβάλλον δεν είναι απλώς έννοιες, είναι στάση ζωής και κοινή ευθύνη.