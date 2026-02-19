Κασσιανίδου: Αξιολογούνται οι προσφορές για Λέμπα - Προέβη σήμερα σε επιτόπια επίσκεψη

Δημοσιεύθηκε 19.02.2026 13:21

Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέντευξή της στο «Παράθυρο», η υφυπουργός ανέφερε ότι υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις, ενώ περίπου στα τέλη του Δεκέμβρη 2025 είχε λήξει η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων.

Γράφει η Κική Περικλέους

Την πορεία των διαδικασιών για τη λειτουργία του Πολιτιστικού Χωριού στη Λέμπα ανέλυσε η Υφυπουργός Πολιτισμού, η οποία επισκέφθηκε τον χώρο και ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου, συνολικού κόστους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο έχουν ήδη κατακυρωθεί οι προσφορές. «Βρισκόμαστε στη φάση αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μέσα στους επόμενους μήνες, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και η κατακύρωση κριθεί οριστική από την αρμόδια Επιτροπή, θα προκύψει η Κοινοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία του χώρου.

Η Υφυπουργός χαρακτήρισε το Πολιτιστικό Κέντρο Λέμπας ως «ένα υπέροχο έργο», επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας πριν από τη σύσταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Το κτήριο έχει πλέον ολοκληρωθεί και το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο που αφορά τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης της διαχείρισης, ώστε να ανοίξει σύντομα τις πύλες του στο κοινό, κατέληξε.

