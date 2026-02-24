Για το έθιμο του Ημερολογίου της Κυράς Σαρακοστής, μιλάει στο ΚΥΠΕ η Α. Τσέλεπου

Δημοσιεύθηκε 24.02.2026 06:10

. Η Κυρά Σαρακοστή απεικονίζεται με επτά πόδια, με σταυρωμένα χέρια, σταυρό στο κεφάλι, ποδιά νοικοκυράς και κλειστό στόμα που συμβολίζει τη νηστεία των ημερών.

Ζυμαρωτό ημερολόγιο για να μετράμε τις επτά εβδομάδες, αρχής γενομένης από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι τη γιορτή του Πάσχα, παρασκευάζουν αρκετές νοικοκυρές στην επαρχία Πάφου και όχι μόνο, σύμφωνα με τη μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου.

Η κ. Τσέλεπου ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως πρόκειται για το ημερολόγιο της Κυράς Σαρακοστής, ένα ζύμωμα των ημερών αυτών που συνδέεται άρρηκτα με την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής.

Αυτές τις μέρες, είπε, οι νοικοκυρές του τόπου μας ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στα ζυμώματα με ανθρώπινες μορφές. Η Κυρά Σαρακοστή απεικονίζεται με επτά πόδια, με σταυρωμένα χέρια, σταυρό στο κεφάλι, ποδιά νοικοκυράς και κλειστό στόμα που συμβολίζει τη νηστεία των ημερών, σημείωσε. Οι νοικοκυρές, είπε, τοποθετούν επτά πόδια, όσα ακριβώς και οι εβδομάδες μέχρι την Κυριακή του Πάσχα.

Ξεκινάμε, λοιπόν, από τη βδομάδα της Καθαράς Δευτέρας και κάθε ένα από τα επτά πόδια αφαιρείται κάθε Σάββατο αργά το βράδυ, μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή του Πάσχα, ανέφερε.

«Πρόκειται για έθιμα του τόπου μας που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα φέρνουν χαρά στη ζωή μας», πρόσθεσε η ίδια.

Ακόμη, η κ. Τσέλεπου τόνισε τη σημασία του να τηρούμε τις παραδόσεις του τόπου μας, διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές πράξεις.