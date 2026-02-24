Λάρνακα 2030: Ανοιχτή πρόσκληση για το Co-Creators Assembly 2026

Δημοσιεύθηκε 24.02.2026 12:50

Μια διήμερη συνάντηση αφιερωμένη στην παρουσίαση, κατανόηση και τον εμπλουτισμό του Καλλιτεχνικού Προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030.

Η συνάντηση ανοίγει το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα στη συλλογική φαντασία της πόλης. Μετατρέπει τους κατοίκους, τους δημιουργούς και τις κοινότητες από θεατές σε συνδημιουργούς. Δημιουργεί ένα ζωντανό μηχανισμό ακρόασης και συνεργασίας, όπου η πολιτιστική παραγωγή χτίζεται από κοινού.

Το Λάρνακα 2030, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Λάρνακας «Μίκης Θεοδωράκης», με χαρά ανακοινώνει τη μεγάλη συνάντηση των συνδημιουργών του. Το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου 2026, στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Συνέλευση Συνδημιουργών, Co-Creators Assembly, ένα διήμερο συνέδριο αφιερωμένο στην παρουσίαση, κατανόηση και τον εμπλουτισμό του Καλλιτεχνικού Προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030.

Η δράση απευθύνεται σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, ομάδες νέων και κατοίκους.

Το συνέδριο στο σύνολό του ανοίγει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στη συλλογική φαντασία της πόλης. Μετατρέπει τους κατοίκους, τους δημιουργούς και τις κοινότητες από θεατές σε συνδημιουργούς. Δημιουργεί ένα ζωντανό μηχανισμό ακρόασης και συνεργασίας, όπου η πολιτιστική παραγωγή δεν επιβάλλεται από τα πάνω, αλλά χτίζεται από κοινού.

Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα, τα πρότζεκτ και τα έργα του Λάρνακα 2030 όπως έχουν κατατεθεί και εγκριθεί στη διαδικασία διεκδίκησης του τίτλου της ΠΠΕ 2030, καθώς και οι ομάδες εργασίας και οι υπεύθυνοι υλοποίησης που τα αναπτύσσουν.

Παράλληλα, το συνέδριο έχει ως δεύτερο στόχο να ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη νέων ιδεών στο πρόγραμμα. Αυτό δεν θα γίνει μέσω της υποβολής παγιωμένων προτάσεων, αλλά μέσα από τη διασύνδεση ενδιαφερόμενων δημιουργών και ομάδων με τις υφιστάμενες ομάδες εργασίας του Λάρνακα 2030.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία καλούνται, σε πρώτο στάδιο, να μελετήσουν τον τελικό φάκελο της υποψηφιότητας του Λάρνακα 2030 (διαθέσιμος εδώ), δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Κεφάλαιο 2 που αφορά το καλλιτεχνικό όραμα και τη δομή του προγράμματος. Η ένταξη νέων ιδεών προϋποθέτει συμμετοχή σε ομάδα εργασίας, η οποία μέσα από συλλογική επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή ενός νέου έργου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στις παρουσιάσεις των εγκεκριμένων πρότζεκτ του Λάρνακα 2030. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις ομάδες εργασίας και υλοποίησης κάθε έργου, να κατανοήσουν τις θεματικές, τις μεθοδολογίες και τις συνεργασίες που το συγκροτούν, και να διερευνήσουν τρόπους συμμετοχής τους στα υφιστάμενα έργα.

09:30 – 10:00 Εγγραφές

10:30 – 12:00 Παρουσίαση του Καλλιτεχνικού Προγράμματος του Φακέλου Υποψηφιότητας από τους υπεύθυνους/επιμελητές του κάθε έργου

12:00 – 12:30 Διάλειμμα

12:30 – 14:00 Παρουσίαση του Καλλιτεχνικού Προγράμματος του Φακέλου Υποψηφιότητας από τους υπεύθυνους/επιμελητές του κάθε έργου

14:00 – 15:00 Γεύμα

15:00 – 15:45 Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης & Δικτύωση

15:45 – 16:30 Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης & Δικτύωση

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η δεύτερη ημέρα επικεντρώνεται σε ιδέες για πιθανά νέα έργα προς ένταξη στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα παρουσιάσουν την ιδέα τους με τρίλεπτες παρεμβάσεις και στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε στοχευμένες δράσεις δικτύωσης, ανταλλαγής και συνδημιουργίας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών τους μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

10:30 – 11:15 Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης & Δικτύωση (συνέχεια της προηγούμενης μέρας)

11:15 – 12:00 Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης & Δικτύωση (συνέχεια της προηγούμενης μέρας)

12:00 – 12:30 Διάλειμμα

12:30 – 13:30 Παρουσίαση Νέων Ιδεών

13:30 – 14:30 Γεύμα

14:30 – 16:00 Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης για τις Νέες Ιδέες

16:00 – 16:30 Λήξη

*Η συμμετοχή στο Co-Creators Assembly 2026 προϋποθέτει την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:link. Όσα άτομα δεν υποβάλουν την εγγραφή τους, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Co-Creators Assembly 2027. Οι εγγραφές γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στο Co-Creators Assembly 2026 και οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2027.

Για υποβολή προτάσεων προς ενδεχόμενη ένταξη στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ακολουθήστε τον εξής σύνδεσμο: link.