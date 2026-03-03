«Λόγια που Ανθίζουν» – Τριήμερο Περιβαλλοντισμού στο Μιτσερό

Δημοσιεύθηκε 03.03.2026 11:06

Ένα τριήμερο αφιερωμένο στη φύση, τη συλλογική μνήμη και τη δύναμη της αφήγησης έρχεται στο Μιτσερό.

Το περιβαλλοντικό τριήμερο «Λόγια που Ανθίζουν» πραγματοποιείται στις 20–22 Μαρτίου, στο χωριό Μιτσερό, φέρνοντας κοντά αφήγηση, μουσική, διάλογο και δράση. Η διοργάνωση αποτελεί συνεργασία της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας The Stories Nest με τον οργανισμό Peace with Smiles, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μιτσερού, το Κέντρο Νεότητας Μιτσερού και τον Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Μιτσερού.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 20 Μαρτίου

Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου

19:00 Προσέλευση- Καλωσόρισμα

19:45 έναρξη

Αφηγηματική παράσταση με συνοδεία μουσικής

«Όταν μίλησαν τα δέντρα»

Με τις αφηγήτριες: · Ελένη Αχιλλέως · Ελενίτσα Γεωργίου · Ελένη Σοφοκλέους

Μια παράσταση για τη φωνή της φύσης και τις ιστορίες που κρύβονται στους κορμούς των δέντρων. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6+.

Σάββατο 21 Μαρτίου

Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου

10:30–12:30 . Εργαστήριο αφήγησης, «Τι μας ψιθυρίζουν οι ιστορίες» . Με την Ελένη Αχιλλέως. Κατάλληλο για άτομα 15+

12:30–13:30 Διάλειμμα

13:30–14:30 Περιβαλλοντική συζήτηση Με τον Παναγιώτη Χαραλάμπους (Τμήμα Περιβάλλοντος)

15:00–16:30 Εργαστήριο φωνητικού αυτοσχεδιασμού «Του δάσους οι φωνές». Με τη μουσικό και αφηγήτρια Ελενίτσα Γεωργίου. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 7+

Κυριακή 22 Μαρτίου

11:00 Μουσική δενδροφύτευση στο χωριό

Μια συμβολική και ουσιαστική δράση όπου η φύτευση δέντρων συνοδεύεται από μουσική, λόγο και συλλογική παρουσία.

Κατάλληλο για όλους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

Πληροφορίες: 99-029096

Περισσότερα: https://www.peacewithsmiles.com/words-which-bloom/

Το «Λόγια που Ανθίζουν» δεν είναι απλώς μια σειρά εκδηλώσεων· είναι μια πρόσκληση επανασύνδεσης με τη φύση και μεταξύ μας. Γιατί οι ιστορίες, όπως και τα δέντρα, ριζώνουν βαθιά και ανθίζουν όταν τις μοιραζόμαστε.