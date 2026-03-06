«Από τον Μαχαιρά μέχρι τις Κλαψύδες»: Περίπατος στην Παλιά Πόλη της Λευκωσίας με την Εύη Τσελίκα

Δημοσιεύθηκε 06.03.2026 13:47

Περίπατος που αφορά την πολιτισμική ιστορία του Πεδιαίου, με έμφαση στα νερά της Παλιάς Πόλης της Λευκωσίας με την Εύη Τσελίκα, στο πλαίσιο της έκθεσης Fluid Persistence

Το 2012 με τη φίλη μου τη Ζωή αποφασίσαμε, σε συνεργασία με τον Σταύρο στο Χαράτσι δίπλα από το NIMAC, να οργανώσουμε το τι θα περιγραφόταν τώρα ως ένα δεύτερο στη σειρά thrift market, εκεί που τώρα είναι κτήρια του καινούργιου δημαρχείου. Ήταν Οκτώβρης ή Νιόμβρης νομίζω. Έβρεξε πολλά τζαι το ποτάμι εφούσκωσε τζαι πλημμύρησε τους τόπους (ειδικά τις μπαζωμένες ξεχασμένες όχθες του). Ακυρώθηκε η αγορά αλλά γεννήθηκε μια περιέργεια και μετέπειτα ερευνητική αγάπη για τον ποταμό μας μέσα που μια ευρύτερη οικογενειακή, ίσως και καρμική, σχέση με τα νερά. Μαζί με συνεργάτιδες έχουμε εξερευνήσει τις πηγές του, ψάξει τις ιστορίες του σε αρχεία και σε αναμνήσεις ανθρώπων, και περπατήσει τα βουνά του, τις πεδιάδες και τις εκβολές του Πεδιαίου. Από τον Μαχαιρά μέχρι τις Κλαψύδες. Στον περίπατο θα μιλήσουμε για τον ποταμό της χώρας (Λευκωσία) μέσα από ιστορίες που αφορούν την γεωγραφία και την πολιτισμική του ιστορικότητα σε τρεις στάσεις. Αν θέλετε να φέρετε και σεις τις δικές σας ιστορίες για τον ποταμό και να τις συζητήσουμε θα ήταν τέλεια. (Εύη)

Η Ευανθία (Εύη) Τσελίκα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο πρόγραμμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει διαμορφώσει μια σειρά εκθέσεων, κειμένων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην πολιτισμική ιστορία του φυσικού περιβάλλοντος της Λευκωσίας, με έμφαση στα νερά.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 | 10:30 | Ελληνικά

Σημείο εκκίνησης: NiMAC

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων η κράτηση είναι απαραίτητη. Τ: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)