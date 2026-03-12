Παράθυρο logo
«Buy a Book - Save a stray» | Επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο στο «Υφαντουργείο TheWorkplace»
Δημοσιεύθηκε 12.03.2026 10:01
Επιστρέφει το μεγαλύτερο παζαράκι μεταχειρισμένου βιβλίου, με τίτλο «Buy a Book - Save a stray», αυτό το Σαββατοκύριακο, 14-15 Μαρτίου 2026, στο Υφαντουργείο, στη Λευκωσία. Πρόκειται για μία διοργάνωση του εθελοντικού φιλοζωικού συνδέσμου P.A.W.S. (Protecting Animals Without Shelter) σε συνεργασία με το «Υφαντουργείο».

Το παζαράκι βιβλίου θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 11.00 μέχρι τις 18.00.

Νέα και μεταχειρισμένα βιβλία θα πωλούνται από 1-5 ευρώ και όλα τα έσοδα θα δοθούν για την ενίσχυση του συνδέσμου για τα ιατρικά και άλλα έξοδα των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται υπό την προστασία του P.A.W.S.

Εάν έχετε βιβλία για να δωρίσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 99769011.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 & Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 11.00-18.00

Χώρος: «Υφαντουργείο TheWorkplace»

