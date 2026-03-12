Η βρετανική άγρια ζωή στα νέα χαρτονομίσματα της Τράπεζας της Αγγλίας

Δημοσιεύθηκε 12.03.2026 12:00

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του για το ποια ζώα και πουλιά θα εμφανίζονται πάνω στα χαρτονομίσματα.

Η βρετανική άγρια ζωή θα αντικαταστήσει τις ιστορικές προσωπικότητες στη νέα σειρά χαρτονομισμάτων της Τράπεζας της Αγγλίας, ενώ το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του για το ποια ζώα και πουλιά θα εμφανίζονται πάνω στα χαρτονομίσματα.

Η Τράπεζα δήλωσε ότι οι εικόνες άγριας ζωής θα είναι πιο δύσκολο να παραχαραχθούν, ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν τον εορτασμό της φύσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος της –μερικές φορές αμφιλεγόμενης– επιλογής ιστορικών προσωπικοτήτων που εμφανίζονται στα χαρτονομίσματα των £5, £10, £20 και £50 για περισσότερα από πενήντα χρόνια.

Μια επιτροπή ειδικών θα καταρτίσει μια σύντομη λίστα ειδών άγριας ζωής, η οποία θα τεθεί στη συνέχεια ενώπιον του κοινού. Την τελική απόφαση θα λάβει ο διοικητής της Τράπεζας, ωστόσο είναι πιθανό να περάσουν μερικά χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσουν τα νέα χαρτονομίσματα.

«Ο βασικός λόγος για την εισαγωγή μιας νέας σειράς τραπεζογραμματίων είναι πάντοτε η ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ευκαιρία να γιορτάσουμε διαφορετικές πτυχές του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η επικεφαλής ταμίας της Τράπεζας, Βικτώρια Κλέλαντ, της οποίας η υπογραφή εμφανίζεται στα χαρτονομίσματα.

Η φύση ήταν το πιο δημοφιλές θέμα ανάμεσα στις 44.000 απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης και ομάδων συζήτησης σχετικά με τις εικόνες των χαρτονομισμάτων.

Περίπου 60% των συμμετεχόντων επέλεξαν τη φύση ως μία από τις προτιμώμενες θεματικές, μπροστά από την αρχιτεκτονική και τα αξιοθέατα (56%), τις ιστορικές προσωπικότητες (38%), τις τέχνες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό (30%), την καινοτομία (23%) και τα σημαντικά ιστορικά ορόσημα (19%), σύμφωνα με την Τράπεζα.

Η άγρια ζωή εμφανίζεται ήδη σε ορισμένα χαρτονομίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για παράδειγμα, σκουμπριά, βίδρες, κόκκινοι σκίουροι και θαλασσαετοί απεικονίζονται σε χαρτονομίσματα που εκδίδει η Royal Bank of Scotland.

Μια σύντομη λίστα ειδών άγριας ζωής θα καταρτιστεί προκειμένου να επιλεγούν εκείνα που ενδέχεται να εμφανιστούν στα νέα σχέδια των τραπεζογραμματίων.

Η επιτροπή ειδικών που θα επιλέξει τα υποψήφια είδη αποτελείται από τους κινηματογραφιστές και παρουσιαστές άγριας ζωής Gordon Buchanan, Miranda Krestovnikoff και Nadeem Perera, καθώς και από την Katy Bell της οργάνωσης Ulster Wildlife και τους ακαδημαϊκούς Steve Ormerod και Dawn Scott.

Ο Perera δήλωσε:

«Η άγρια ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι ξεχωριστή από τον πολιτισμό μας. Βρίσκεται στα εμβλήματα των ποδοσφαιρικών μας ομάδων, στη λαογραφία μας, στις ακτογραμμές μας και στις παιδικές μας αναμνήσεις. Το να της δοθεί θέση σε κάτι τόσο συμβολικό όσο το νόμισμά μας μοιάζει ταυτόχρονα καθυστερημένο αλλά και σημαντικό».

Ασφαλής επιλογή;

Ο μονάρχης εμφανίζεται στα χαρτονομίσματα της Τράπεζας της Αγγλίας από το 1960 και θα συνεχίσει να εμφανίζεται και στο μέλλον. Οι εικόνες ιστορικών προσωπικοτήτων, ξεκινώντας από τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην πίσω πλευρά των χαρτονομισμάτων περίπου μία δεκαετία αργότερα.

Στα σημερινά χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν απεικονίζονται, με αύξουσα σειρά αξίας:

Στα σημερινά χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν απεικονίζονται, με αύξουσα σειρά αξίας: Sir Winston Churchill, Jane Austen, J.M.W. Turner και Alan Turing.

Η Τράπεζα βρέθηκε στο παρελθόν στο επίκεντρο αντιδράσεων λόγω της απουσίας γυναικών –εκτός από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄– από τα χαρτονομίσματα το 2013. Παράλληλα, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ιστορική προσωπικότητα που να προέρχεται από εθνοτική μειονότητα.

Οι υπεύθυνοι της Τράπεζας ενδέχεται να θεωρούν ότι η επιλογή θεμάτων από την άγρια ζωή θα προκαλέσει λιγότερες αντιδράσεις. Ωστόσο, ακόμη και η επιλογή του κοκκινολαίμη ως αγαπημένου πουλιού του Ηνωμένου Βασιλείου είχε τους επικριτές της.

Το καλοκαίρι, το κοινό θα κληθεί να εκφράσει την προτίμησή του για συγκεκριμένα είδη άγριας ζωής – ιθαγενή στο Ηνωμένο Βασίλειο – από τη σύντομη λίστα που θα καταρτιστεί, ώστε να εμφανιστούν στη νέα σειρά τραπεζογραμματίων. Τα κατοικίδια ζώα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα νέα χαρτονομίσματα ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν και άλλα στοιχεία της φύσης, όπως φυτά και τοπία, ώστε να ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός.

Η Τράπεζα ίσως ελπίζει να επαναλάβει την επιτυχία του χαρτονομίσματος των 5 δολαρίων της Νομισματικής Αρχής των Βερμούδων, το οποίο κέρδισε πρόσφατα το βραβείο χαρτονομίσματος της χρονιάς από τη Διεθνή Εταιρεία Χαρτονομισμάτων.

Το χαρτονόμισμα αυτό είναι κυρίως ροζ και απεικονίζει έναν γαλάζιο μαρλίνο, δελφίνια και τόνο, καθώς και το προφίλ του Βασιλιά Καρόλου Γ΄. Στην πίσω πλευρά του, ο κάθετος σχεδιασμός συνδυάζει πεταλούδες, φυτά, τον κόλπο Horseshoe Bay και ένα σκάφος που περνά κάτω από τη γέφυρα Somerset Bridge.

Τα ζώα και η φύση, όπως και θέματα όπως οι σιδηρόδρομοι και η τηλεοπτική νοσταλγία, εμφανίστηκαν έντονα ανάμεσα στις ιδέες που στάλθηκαν στο BBC μέσω της πλατφόρμας Your Voice, όταν ζητήθηκαν από το κοινό απόψεις για τα θέματα των χαρτονομισμάτων την περασμένη χρονιά.

Με πληροφορίες από bbc.com