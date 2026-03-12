Παράθυρο logo
«Συναπάντημα στο φυτωριο» | Αυτό το Σάββατο στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας
Δημοσιεύθηκε 12.03.2026 12:48
Οι Εικαστικοί Καλλιτέχνες και Θεωρητικοί Τέχνης – φυτωριο προσκαλούν το κοινό, αυτό το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026, στην εκδήλωση «Συναπάντημα στο φυτωριο». 

Η εκδήλωση αποτελεί ένα επιμελημένο απόγευμα συνάντησης ανθρώπων της τέχνης, φίλων, συνεργατών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με σκοπό τη στήριξη του έργου του Σωματείου και την ενίσχυση των δράσεών του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιάζονται ειδικές εκδόσεις καλλιτεχνών, ενώ θα προσφέρονται ποτά και ελαφρά εδέσματα. Θα υπάρχει ανοιχτό μικρόφωνο για σύντομες παρεμβάσεις σχετικά με την τέχνη και τον πολιτισμό. 

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κλήρωση εμπειριών. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν προσωπικά στούντιο και επιλεγμένους χώρους τέχνης, συναντώντας από κοντά δημιουργούς και θεωρητικούς.

Πρόγραμμα 

17.00: Έναρξη

18.00: Ανοιχτό μικρόφωνο

19.00: Κλήρωση εμπειριών

21.00: Λήξη

Εισφορά συμμετοχής στην κλήρωση εμπειριών: 10 ευρώ. [Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων του Σωματείου]. 

Πληροφορίες

«Συναπάντημα στο φυτωριο»

Ημερομηνία: Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 

Ώρα: 17.00-21.00 

Χώρος: φυτωριο [Οδός Νεχρού 2, Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας].

