Ένα διήμερο γεμάτο ξεναγήσεις στα ομορφότερα μονοπάτια μελέτης της φύσης της Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 11:56

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δασών το Τμήμα Δασών διοργανώνει ξεναγήσεις στα μονοπάτια μελέτης της φύσης και στον Δασικό Σταθμό Πλατανιών

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δασών θα προβεί σε Ξεναγήσεις σε Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης και στον Δασικό Σταθμό Πλατανιών κατά το Σαββατοκύριακο 21-22 Μαρτίου, 2026. Στις ξεναγήσεις μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ενδιαφέρονται.

α) Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου

(i) Σάββατο 21/3/2026 (08:30 πμ): Ξενάγηση στο Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης «Αγίοι Ανάργυροι» του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο. Σημείο εκκίνησης το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο (Συντεταγμένες 34.970564686718404, 34.07027310469197)

(ii) Σάββατο 21/3/2026 (08:30 πμ): Ξενάγηση στο Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης «Δελίκηπος». Σημείο εκκίνησης η αφετηρία του μονοπατιού, πλησίον της κοινότητας Δελίκηπος (Συντεταγμένες: 34.9155227053942, 33.37375702196072)

(iii) Κυριακή 22/3/2026 (08:30 πμ): Ξενάγηση στο Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης «Χελιδόνια». Σημείο εκκίνησης του μονοπατιού 1,3Κm από τον εκδρομικό χώρο Μάντρα του Καμπιού επί του δρόμου Λυθροδόντας – εκδρομικός χώρος Μάντρα του Καμπιού (Συντεταγμένες 34.94965125972576, 33.23768153987133)

β) Δασική Περιφέρεια Τροόδους

(i) Σαββατοκυρίακο 21 - 22/3/2026 (10:00 πμ): Ξενάγηση στον Δασικό Σταθμό Πλατανιών. Σημείο εκκίνησης μπροστά από τα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους, στα Πλατάνια (Συντεταγμένες 34.94899217256542, 32.927451957468094).

(ii) Σάββατο 21/3/2026 (10:30πμ): Ξενάγηση στο Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης «Δόξα σοι ο Θεός - Mούττη της Χώρας». Σημείο εκκίνησης η τοποθεσία Δόξα σοι ο Θεός επί του δρόμου Καννάβια – Κυπερούντα (Συντεταγμένες 34.95596444591784, 32.9631079509436).

(iii) Κυριακή 22/3/2026 (08:00 πμ): Ξενάγηση στο Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης «Φράκτης Ξυλιάτου». Σημείο εκκίνησης ο χώρος υπερχείλισης του φράγματος Ξυλιάτου (Συντεταγμένες 35.00876910360072, 33.038144376115724).

γ) Δασική Περιφέρεια Πάφου

(i) Σάββατο 21/3/2026 (09:00πμ): Ξενάγηση στο Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης «Γιαλιά». Σημείο εκκίνησης ο Δασικός Σταθμός Γιαλιάς (Συντεταγμένες 35.10270129481312, 32.50210604005903).

(ii) Σάββατο 21/3/2026 (09:00 πμ): Ξενάγηση στο Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης «Πέτρα του Ρωμιού». Σημείο εκκίνησης το παρακείμενο περίπτερο του ΚΟΤ (Συντεταγμένες 34.665835021807816, 32.62785524565289).

(iii) Κυριακή 22/3/2026 (09:00πμ): Ξενάγηση στο Δρυοδάσος Ιεράς Μονής Χρυσορογιάτισσας και περιδιάβαση του παρακείμενου Μονοπατιού. Σημείο εκκίνησης η Ιερά Μονή Χρυσορογιάτισσας (Συντεταγμένες 34.90984520241308, 32.61889713024619).

(iv) Κυριακή 22/3/2026 (09:00πμ): Ξενάγηση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα (Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης «Σμιγιές». Σημείο εκκίνησης ο Εκδρομικός Χώρος «Σμιγιές» (Συντεταγμένες 35.02362298819478, 32.33250047086476).

Σημειώνεται ότι η 21η Μαρτίου, έχει κηρυχτεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως «Διεθνής Ημέρα Δασών» καθορίζοντας έτσι κοινή ημέρα εορτασμού για όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση για τα δάση και την ανάγκη για αειφορική διαχείρισή τους. Για φέτος, ο ΟΗΕ έχει υιοθετήσει ως θέμα, στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Δασών, το «Δάση και Οικονομίες».

Η κύρια εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Δασών θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στις 11:00 το πρωί.