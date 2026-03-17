Φωτογραφικός Διαγωνισμός για τον Πεδιαίο Ποταμό με στόχο την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής του αξίας

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 08:07

Τον Φωτογραφικό Διαγωνισμό «ΠΕΔΙΑΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: Οικοσύστημα, Άνθρωποι, Κτιστά και Φυσικά Στοιχεία», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών την Κυριακή, 19 Απριλίου 2026, ώρα 22:00, προκήρυξαν το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, το Κανάλι 6 και το ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου και τη στήριξη της Cyta.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για την ιστορία, την περιβαλλοντική και την πολιτιστική αξία του Πεδιαίου Ποταμού, καθώς και στην καλλιέργεια βαθύτερης σύνδεσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και η προβολή των φυσικών και κτιστών στοιχείων του Πεδιαίου –από τα βουνά του Μαχαιρά, πλησίον της Μονής Μαχαιρά, απ’ όπου πηγάζει, μέχρι και τις εκβολές του στον Κόλπο της Αμμοχώστου– καθώς και της καθημερινής αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τον ποταμό.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός για το κοινό και η συμμετοχή είναι δωρεάν, προστίθεται ότι οι βραβευθείσες και άλλες φωτογραφίες που θα διακριθούν στον Διαγωνισμό θα παρουσιαστούν σε φωτογραφική έκθεση στο πλαίσιο του «2ου Φεστιβάλ Αειφορίας Πεδιαίου …ροή ζωής», που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου 2026.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερις (4) θεματικές κατηγορίες, στις οποίες θα απονεμηθούν αντίστοιχα βραβεία (1ο και 2ο), με χορηγό τη Cyta.