Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Πόλη - Εξοχή
CVAR: Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 01.04.2026 09:26
Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας (CVAR) προσφέρει και αυτό το καλοκαίρι τα εκπαιδευτικά προγράμματά του, τα οποία είναι σχεδιασμένα για παιδιά προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης και απευθύνονται σε ομάδες πέντε ή περισσότερων παιδιών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Το Ημερολόγιο ενός Φυσιοδίφη,
  • Ταξιδεύοντας στην Κύπρο,
  • Εξερευνώντας το Μουσείο,
  • Μελουζίνη,
  • Travelling in Cyprus (eng),

 

Οι καλοκαιρινοί επισκέπτες θα γνωρίσουν την ιστορία της Κύπρου μέσα από την τέχνη και βιωματικές δραστηριότητες που ενισχύουν την παρατηρητικότητα και τη δημιουργική σκέψη, σε ένα δροσερό και φιλόξενο μουσειακό περιβάλλον. 

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης

Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ/παιδί

Διάρκεια: 90 λεπτά

Χώρος: Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας (CVAR) 

Περισσότερες πληροφορίες & κρατήσεις: 22 300991 / education@severis.org

Tags

CVAR/Severis Foundation
Εκπαιδευτικό εργαστήρι
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα