CVAR: Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε 01.04.2026 09:26

Οι καλοκαιρινοί επισκέπτες θα γνωρίσουν την ιστορία της Κύπρου μέσα από την τέχνη και βιωματικές δραστηριότητες που ενισχύουν την παρατηρητικότητα και τη δημιουργική σκέψη, σε ένα δροσερό και φιλόξενο μουσειακό περιβάλλον.

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας (CVAR) προσφέρει και αυτό το καλοκαίρι τα εκπαιδευτικά προγράμματά του, τα οποία είναι σχεδιασμένα για παιδιά προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης και απευθύνονται σε ομάδες πέντε ή περισσότερων παιδιών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Το Ημερολόγιο ενός Φυσιοδίφη,

Ταξιδεύοντας στην Κύπρο,

Εξερευνώντας το Μουσείο,

Μελουζίνη,

Travelling in Cyprus (eng),

Οι καλοκαιρινοί επισκέπτες θα γνωρίσουν την ιστορία της Κύπρου μέσα από την τέχνη και βιωματικές δραστηριότητες που ενισχύουν την παρατηρητικότητα και τη δημιουργική σκέψη, σε ένα δροσερό και φιλόξενο μουσειακό περιβάλλον.

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης

Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ/παιδί

Διάρκεια: 90 λεπτά

Χώρος: Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας (CVAR)

Περισσότερες πληροφορίες & κρατήσεις: 22 300991 / education@severis.org