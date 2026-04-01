«Τα κρασιά της Λαμπρής: Τι πίνουμε στο πασχαλινό τραπέζι;» - Βιωματικό εργαστήρι στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 01.04.2026 10:24

Το εργαστήριο αφορά ενήλικες και εστιάζει στην επιλογή και κατανόηση των κυπριακών κρασιών και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναδείξουν τα εδέσματα της βραδιάς της Ανάστασης και της Κυριακής του Πάσχα.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου τιμώντας την κυπριακή παράδοση και μέσα στο πλαίσιο της μελέτης και της έρευνας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας, συνεχίζει το ετήσιο αυτό αφιέρωμα σε συνεργασία με τη Φλωρεντία Κυθραιώτου και σας προσκαλούν στο βιωματικό εργαστήριο αφιερωμένο στο πασχαλινό τραπέζι της Κύπρου και στους ιδανικούς συνδυασμούς κρασιού και φαγητού.

Το εργαστήριο εστιάζει στην επιλογή και κατανόηση των κυπριακών κρασιών και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναδείξουν τα εδέσματα της βραδιάς της Ανάστασης και της Κυριακής του Πάσχα. Στόχος είναι να δοθούν πρακτικές και δημιουργικές προτάσεις ώστε το κοινό να επιλέγει με αυτοπεποίθηση το κατάλληλο κρασί για κάθε πιάτο του γιορτινού τραπεζιού.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί σύντομη παρουσίαση PPS με θέμα τον συνδυασμό κρασιού και φαγητού.

Δομή εργαστηρίου

Βραδιά μετά την λειτουργία της Αναστάσεως. Τι τρώμε και τι πίνουμε τη βραδιά της Ανάστασης Το τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα: Τι τρώμε και τι πίνουμε Τα επιδόρπια. Τι πίνουμε με παραδοσιακά γλυκά

Βιωματικό μέρος

Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει:

Γευσιγνωσία 5 επιλεγμένων κυπριακών κρασιών

Μικρές δοκιμές πασχαλινών εδεσμάτων

Παρουσίαση βασικών αρχών συνδυασμού φαγητού και κρασιού

Συζήτηση και αλληλεπίδραση με το κοινό

Εκπαιδεύτρια: Φλωρεντία Κυθραιώτου

Η Φλωρεντία Κυθραιώτου είναι συγγραφέας και εκπαιδεύτρια σε θέματα οινογαστρονομίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο και εκτενή εμπειρία στους τομείς της διατροφής, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος του διεθνούς τίτλου WSET Level 3 (Wine & Spirit Education Trust) και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά με την δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης στα Αγγλικά εάν προκύψει ανάγκη.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου 2026

Ώρα: 11.00-13.00

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία- Κεντρική είσοδος- οδός Λυκούργου

Κράτηση απαραίτητη στο 22128175. Δωρεάν συμμετοχή.

[Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων/εργαστηρίων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης].