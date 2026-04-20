Στις 26 Απριλίου το φετινό Femme Fest Cyprus - Το πρόγραμμα

Δημοσιεύθηκε 20.04.2026 17:06

Συζητήσεις, εργαστήρια, μουσική, θέατρο και περίπτερα από οργανώσεις, συλλογικότητες και δημιουργούς συνθέτουν μια ημέρα γεμάτη αιτήματα, όραμα και συμμετοχή.

Το 5ο Femme Fest Cyprus έρχεται για να γεμίσει το Πάρκο Ακρόπολης με χρώμα και συλλογική ενέργεια.

Ένα ανοιχτό κάλεσμα για συνάντηση, έκφραση και δράση γύρω από τηνισότητα των φύλων με συζητήσεις, εργαστήρια, μουσική, θέατρο και περίπτερα από οργανώσεις, συλλογικότητες και δημιουργούς να συνθέτουν μια ημέρα γεμάτη αιτήματα, όραμα και συμμετοχή.

Τι θα δούμε;

ΙστοριKών live recording στο Femme Fest Cyprus





Συναυλία με το μουσικό σχήμα «Τούτες ένει»





Μουσικό δρώμενο από το Aeris Duo.

Συζητήσεις: Για κατάθεση απόψεων και προβληματισμών

Η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς: επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ενηλικίωση της νέαςγενιάς

Βία και Εξουσία: Σιωπή και συγκάλυψη ή δικαιοσύνη;

Σεξισμός και έμφυλα στερεότυπα στον δημόσιο λόγο και στα ΜΜΕ

Εργαστήρια για να μάθουμε, να μοιραστούμε και να ενδυναμωθούμε

Σεξισμός στο χώρο εργασίας: το βλέπουμε ή το προσπερνάμε

The Hot Table: ένα εργαστήρι για να μοιραστούμε εμπειρίες εμμηνόπαυσης, σπάζοντας τα ταμπού μεχιούμορ και ειλικρίνεια

Η αόρατη εργασία των γυναικών: αναγνώριση μέσα από ένα εργαστήρι εικαστικής θεραπείας

Παιδική γωνιά: Χώρος απασχόλησης και επιμόρφωσης των παιδιών

Διαδραστική ανάγνωση παραμυθιού, χειροτεχνίες με μηνύματα ισότητας και αποδοχής, δραστηριότητες μεέμφυλη οπτική, για να μεγαλώνουν τα παιδιά σε έναν κόσμο χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα.

Το Femme Fest Cyprus 2026 διοργανώνεται από το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ, με τη θεσμική στήριξη τουΓραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, τη φιλοξενία του Δήμου Στροβόλου και τη στήριξη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Femme Fest Cyprus 2026 - Μία φωνή για την ισότητα

Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2026

Ώρα έναρξης: 15.00

Τοποθεσία: Πάρκο Ακρόπολης, Λευκωσία

Είσοδος Ελεύθερη. Μάθε περισσότερα και δες το πλήρες πρόγραμμα: @femmefestcy



