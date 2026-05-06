Η νέα γενιά ανεβαίνει στη σκηνή: Οι μπάντες του φετινού Φέγγαρος High

Δημοσιεύθηκε 06.05.2026 07:04

Το Φέγγαρος High επιστρέφει για τέταρτη χρονιά ως ένα δυναμικό πρόγραμμα που στηρίζει νέους μουσικούς, δίνοντάς τους χώρο να παρουσιάσουν την πρωτότυπη δουλειά τους και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη σκηνή. Ανοιχτό σε καλλιτέχνες που έχουν γεννηθεί το 2007 ή αργότερα, το φετινό πρόγραμμα συγκέντρωσε ένα νέο κύμα ανερχόμενων ταλέντων. Μετά από ζωντανές ακροάσεις, πέντε σχήματα, 7ate9, FeverFew, Floor 25, Radiance και Spiked Sample, προκρίθηκαν στον τελικό, όπου στις 9 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Δαλιού θα παρουσιάσουν τη μουσική τους μπροστά στο κοινό.

7ate9

Ποιοι είστε;

Είμαστε οι 7ate9. Ο Ορφέας είναι ο lead κιθαρίστας μας, ο Κυριάκος είναι στο μπάσο, η Ραφαέλα είναι στα ντραμς και η Χριστίνα είναι η τραγουδίστρια και παίζει ακουστική κιθάρα. Η μπάντα δημιουργήθηκε όταν η Χριστίνα ανέβασε ένα story στο Instagram, ψάχνοντας μουσικούς (κιθαρίστα, μπασίστα και ντράμερ), με στόχο να σχηματιστεί ένα συγκρότημα για να παρουσιάσουμε δικά της τραγούδια στο Φέγγαρος High. Τα τραγούδια υπήρχαν ήδη ως ιδέες και συνθέσεις, και θέλαμε να τα εξελίξουμε από απλές εκτελέσεις με φωνή και κιθάρα σε ολοκληρωμένες ενορχηστρώσεις με μπάντα. Κάθε μέλος συμβάλλει με τα δικά του στοιχεία στη διαμόρφωση των τραγουδιών: ο Ορφέας προσθέτει τις κιθαριστικές του ιδέες και ήχους, ο Κυριάκος διαμορφώνει τις μπασογραμμές και το groove, η Ραφαέλα χτίζει τη ρυθμική βάση στα ντραμς και η Χριστίνα φέρνει τη σύνθεση και τη μελωδική βάση των κομματιών. Όλα αυτά συνδυάζονται για να ολοκληρωθεί ο ήχος της μπάντας. Αρχικά, η Ραφαέλα και ο Ορφέας ανταποκρίθηκαν πρώτοι, καθώς και οι δύο ήθελαν να συμμετάσχουν στο Φέγγαρος High, και έτσι ξεκινήσαμε ως τρίο. Λίγο αργότερα, μέσα από μία ακόμη ανακοίνωση του μάνατζέρ μας, προστέθηκε και ο Κυριάκος στο μπάσο, ολοκληρώνοντας την μπάντα μας!

Τι παίζετε;

Παίζουμε pop rock, καθώς τα τραγούδια μας ξεκινούν από pop συνθέσεις, με στίχους και μελωδία που γράφει η Χριστίνα, και στη συνέχεια ενορχηστρώνονται από την μπάντα με πιο rock ενέργεια και χαρακτήρα. Ουσιαστικά, κρατάμε τη pop βάση και μέσα από τη συμβολή κάθε μέλους τη μετατρέπουμε σε πιο δυναμικό, rock-oriented ήχο, κάτι που δίνει και την ταυτότητα του pop rock στον τρόπο που παίζουμε.

Τι ακούτε;

Ως μπάντα, δεν έχουμε ένα κοινό συγκεκριμένο μουσικό είδος που να ακούμε όλοι, καθώς ο καθένας μας έχει διαφορετικά ακούσματα και επιρροές. Αυτό όμως είναι κάτι που μας βοηθά δημιουργικά, γιατί μέσα από αυτές τις διαφορές διαμορφώνεται ο ήχος μας. Η Χριστίνα ακούει jazz και pop, με επιρροές από καλλιτέχνες όπως Florence and the Machine και Radiohead. Ο Ορφέας κινείται σε rock, punk rock και noise rock επιρροές. Ο Κυριάκος ακούει progressive rock και jazz, με επιρροές από μουσικούς όπως Geddy Lee, Chris Squire και James Jamerson. Η Ραφαέλα ακούει classic metal, με χαρακτηριστικά παραδείγματα συγκροτημάτων όπως Black Sabbath, Metallica και Led Zeppelin.

Τι θέλετε;

Η μπάντα μας δημιουργήθηκε με βασικό στόχο τη συμμετοχή στο Φέγγαρος High, το οποίο αποτελεί για εμάς μια σημαντική εμπειρία και ευκαιρία εξέλιξης. Ήδη, μέσα από την προετοιμασία, τις πρόβες και τη συνεργασία με επαγγελματίες μουσικούς, αποκομίζουμε πολύτιμες γνώσεις που μας εξελίσσουν τόσο καλλιτεχνικά όσο και ως σύνολο. Για εμάς, το να βρεθούμε στη σκηνή και να παρουσιάσουμε τα δικά μας τραγούδια μπροστά σε κοινό είναι από μόνο του μια νίκη. Στόχος μας είναι να το ζήσουμε στο έπακρο και να μοιραστούμε τη μουσική μας μέσα από μια δυναμική live εμπειρία. Μετά το Φέγγαρος High, θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε original μουσική, να εξελίσσουμε τον ήχο μας και να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας σε ζωντανές εμφανίσεις.

FeverFew

Ποιοι είστε;

Είμαστε οι FeverFew, ένα τετραμελές συγκρότημα από τη Λάρνακα, αποτελούμενο από τον Isaac στη ρυθμική κιθάρα και κύρια φωνητικά, τον Γιώργο στην ηλεκτρική κιθάρα και τα harsh φωνητικά, τον Ανδρέα στο μπάσο και δεύτερα φωνητικά, και την Isabel στα ντραμς. Γνωριστήκαμε μέσω κοινών φίλων, με εξαίρεση την Isabel και τον Isaac, που είναι δίδυμα αδέλφια.

Τι παίζετε; Παίζουμε post-hardcore των 2000s με μια δόση alternative rock.

Τι ακούτε;

Isaac: Ακούω πολύ post-hardcore, screamo και art rock. Μου αρέσουν συγκροτήματα όπως οι Signal the Escape, Her Words Kill και Silverstein.

Γιώργος: Ακούω πολλά υποείδη του metal και του rock, από classic rock μέχρι melodeath. Συγκροτήματα που με επηρεάζουν είναι οι Avenged Sevenfold, Children of Bodom, Bullet for My Valentine και The Mars Volta.

Ανδρέας: Τα αγαπημένα μου είδη είναι το hardcore punk και το post-hardcore. Μου αρέσουν πολύ οι Hail the Sun, Armor, Primus και Operation Ivy.

Isabel: Προσωπικά είμαι μεγάλη φαν του Midwest emo, του slacker rock και του alternative rock των 2000s, αλλά ακούω ένα ευρύ φάσμα μουσικής. Αγαπημένα μου συγκροτήματα είναι οι Car Seat Headrest, The Flat Stanley’s, Pavement και The Goo Goo Dolls.

Τι θέλετε;

Τα σχέδιά μας είναι να δώσουμε περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις, να κυκλοφορήσουμε μουσική και να συνεχίσουμε να περνάμε καλά ως συγκρότημα. Βασικός μας στόχος με τη συμμετοχή στο Φέγγαρος High είναι η προβολή και το να συστηθούμε σε περισσότερο κόσμο.

Floor 25

Ποιοι είστε;

Είμαστε οι Floor 25. Δημιουργηθήκαμε σχεδόν κατά λάθος. Στα πρωινά διαλείμματα στο σχολείο μαζευόμασταν και τζαμάραμε για πλάκα. Μετά από λίγο καιρό γράψαμε το πρώτο μας τραγούδι και έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το συγκρότημα και να παίξουμε στο Φεστιβάλ του Φέγγαρου. Η μπάντα αποτελείται από τέσσερα μέλη, καθένα από τα οποία έχει τον δικό του σημαντικό ρόλο. Στα πλήκτρα είναι ο Αντρέας Τσαγγαράς, κλασικά εκπαιδευμένος, κάτι που συμβάλλει στη δημιουργία όμορφων αρμονιών και μελωδιών. Στην ηλεκτρική κιθάρα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Καζάζης, που διαμορφώνει τον blues rock ήχο μας και λειτουργεί ως frontman στις συναυλίες. Στο ηλεκτρικό μπάσο είναι ο Αριστοφάνης Αναστασίου, επίσης κλασικά εκπαιδευμένος, που δίνει τη βάση σε όλα τα κομμάτια μας. Τέλος, στα ντραμς είναι ο Πέτρος Κουτρουπής, ένας metal drummer, του οποίου η ακρίβεια κρατά έναν σταθερό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια των τραγουδιών.

Τι παίζετε;

Είμαστε ένα instrumental συγκρότημα που συνδυάζει στοιχεία ροκ, psychedelic blues και funk μουσικής.

Τι ακούτε;

Οι επιρροές του κιθαρίστα περιλαμβάνουν συγκροτήματα όπως οι Pink Floyd, Stevie Ray Vaughan και Led Zeppelin, καθώς και κιθαρίστες όπως οι David Gilmour, Scott Henderson, Freddie King και άλλες σημαντικές μορφές του 20ού αιώνα. Ο μπασίστας αντλεί επιρροές από συγκροτήματα όπως οι Scorpions, Pink Floyd, System of a Down, Queens of the Stone Age και Red Hot Chili Peppers. Οι βασικές επιρροές του ντράμερ προέρχονται κυρίως από τους Gojira, Metallica και Camel, ενώ σημαντική επιρροή στο παίξιμό του έχουν οι Mario Duplantier και Jojo Mayer. Ο πιανίστας επηρεάζεται από την κλασική μουσική, την jazz και τη ραπ. Μεταξύ των ακουσμάτων του συγκαταλέγονται συνθέτες και καλλιτέχνες όπως ο Chopin, ο Kristofer Maddigan, οι Mothers και ο NF.

Τι θέλετε;

Ως μπάντα, δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο στόχο ή αυστηρό πλάνο, το κάνουμε γιατί είναι μια ωραία εμπειρία και η σύνθεση μουσικής μας προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση.

Ο λόγος που συμμετέχουμε στο Φέγγαρος High φέτος είναι γιατί θέλαμε να ζήσουμε την εμπειρία μιας επαγγελματικής συναυλίας, αλλά και να προκαλέσουμε τον εαυτό μας μπροστά σε κοινό. Φυσικά, θα ήταν πολύ ωραίο αν κερδίζαμε, όμως αυτό είναι δευτερεύον.

Radiance

Ποιοι είσαστε;

Οι Radiance δημιουργήθηκαν από εμένα, τον Barry (ντράμερ/στιχουργό), και τον Chris (κιθαρίστα/τραγουδιστή), όταν γνωριστήκαμε στο Φέγγαρος High πέρσι. Παρόλο που δεν γνωριζόμασταν καθόλου, και οι δύο ξέραμε ότι η μουσική ήταν το πάθος μας και η ιδέα να φτιάξουμε ένα συγκρότημα έγινε αμέσως η πρώτη μας προτεραιότητα. Αφού ο Chris βρήκε τον βασικό κιθαρίστα μας, τον George, έναν από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς που έχουμε γνωρίσει, και αφού ανακαλύψαμε τον «κρυμμένο θησαυρό», τον Κυριάκο (μπασίστα), το συγκρότημα «έδεσε» μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Τι ακούτε;

Η μουσική που γράφουμε και παρουσιάζουμε είναι βαθιά επηρεασμένη από συγκροτήματα που μας ένωσαν, όπως οι Alice In Chains, Pearl Jam και πολλές από τις κλασικές ροκ μπάντες που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε.

Τι θέλετε;

Οι βασικοί μας στόχοι για το άμεσο μέλλον είναι η κυκλοφορία του πρώτου μας άλμπουμ και, φυσικά, να «ταράξουμε» τη σκηνή του Φέγγαρος High, ένα διαγωνισμό που όχι μόνο θα μας δώσει περισσότερη εμπειρία στις ζωντανές εμφανίσεις, αλλά θα αποτελέσει και τη βάση για το πρώτο μας κοινό, το οποίο ελπίζουμε να μεγαλώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αυτό που μπορεί να περιμένει το κοινό από εμάς είναι δυναμικές εμφανίσεις, ανατριχιαστικές μελωδίες και ένα ταξίδι σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο με τους Radiance ως οδηγό.

Spiked Sample

Ποιοι είστε;

Είμαστε οι Spiked Sample!!!, ένα indie rock συγκρότημα με έδρα τη Λευκωσία, που σχηματίστηκε αρχικά πριν από έναν χρόνο για το Make Music Festival 2025. Τον τελευταίο χρόνο, το συγκρότημα εξελίχθηκε στη μορφή που έχει σήμερα, με τη Daphne στα κύρια φωνητικά, τη Sofi στο μπάσο και τα δεύτερα φωνητικά, τις Emily και Alex στις κιθάρες και τον Yarden στα ντραμς.

Τι παίζετε;

Εστιάζουμε κυρίως στην alternative μουσική, με ατμοσφαιρικό και μαγευτικό vibe, καθώς και σαγηνευτικά instrumentals. Πέρα από τις διασκευές, απολαμβάνουμε να συνθέτουμε και δικά μας κομμάτια. Οι θεματικές των τραγουδιών μας κυμαίνονται από την απώλεια της ταυτότητας έως την παροδική φύση των σχέσεων στη νεότητα.

Τι ακούτε;

Οι βασικές μας επιρροές προέρχονται από άλλους indie καλλιτέχνες, όπως η Mitski, οι Japanese Breakfast και οι VIAL.

Τι θέλετε;

Το Φέγγαρος High είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να γνωρίσουμε άλλους νέους μουσικούς και να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα μέσα από τη μουσική μας. Το καλοκαίρι σκοπεύουμε να ηχογραφήσουμε και να κυκλοφορήσουμε τα δικά μας κομμάτια σε online πλατφόρμες όπως το Spotify, και ελπίζουμε να εμφανιστούμε και στο Φέγγαρος Φέστιβαλ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα νέα για εμάς στο Instagram προφίλ μας, ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στις 9 Μαΐου!

[INFO: Φέγγαρος High | Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο Αμφιθέατρο Δαλιού | Ώρα: 18.00 | Εισιτήρια: €13 προπώληση, €16 στην είσοδο / Δωρεάν για παιδιά κάτω των 8 χρονών | https://www.fengaros.com/tickets].