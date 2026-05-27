Χριστόφορος Ττοφαλλή

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 09:00

Ποιος είσαι;

Είμαι ο Χριστόφορος Ττοφαλλή, εικαστικός καλλιτέχνης και καθηγητής εικαστικών. Έχω σπουδάσει στην Academia di Belle Arti di Urbino στην Ιταλία και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στον τομέα των Καλών Τεχνών. Είμαι 30 χρονών, γεννημένος το 1996 στη Λάρνακα, από πρόσφυγες γονείς με καταγωγή τη Μακράσυκα και τη Βατυλή, χωριά της επαρχίας Αμμοχώστου. Έχω λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσα τη δεύτερη ατομική μου έκθεση με τίτλο «Άνθρωπο ζητώ». Η δουλειά μου κινείται γύρω από την παραστατική ζωγραφική, με αναφορές στο Μπαρόκ, τον Μανιερισμό και τον Ρεαλισμό, και μέσα από αυτήν προσπαθώ να προσεγγίσω την ανθρώπινη εμπειρία όπως βιώνεται σήμερα.

Τι κάνεις;

Δημιουργώ έργα που κινούνται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό. Χρησιμοποιώ αρχέτυπα, μυθολογία και σύγχρονες αναφορές για να χτίσω αφηγήσεις και αλληγορίες που δεν αφορούν μόνο την εικόνα, αλλά το πώς βιώνεται η πραγματικότητα. Με ενδιαφέρει η κατασκευή εικόνων που λειτουργούν ταυτόχρονα προσωπικά και συλλογικά. Η ζωγραφική για μένα είναι ένας τρόπος παρατήρησης και ταυτόχρονα μια μορφή έκφρασης—μια προσπάθεια να μεταφραστούν εμπειρίες και καταστάσεις σε εικόνες. Με λίγα λόγια, η τέχνη για μένα είναι ταυτόχρονα παρατήρηση και τοποθέτηση.

Τι θέλεις;

Δεν με ενδιαφέρει η τέχνη ως διακόσμηση. Θέλω η δουλειά μου να λειτουργεί ως μαρτυρία της εποχής της. Να μην περιορίζεται στην αναπαράσταση ή στην ομορφιά, αλλά ούτε να λειτουργεί αυτάρεσκα και αυτοαναφορικά. Να είναι ένα μέσο που μεταφέρει το πώς βιώνεται η πραγματικότητα—το συναίσθημα, η ένταση και οι αντιφάσεις της ζωής. Ο καλλιτέχνης, για μένα, δεν είναι απλός δημιουργός εικόνων, ούτε διακοσμητής ούτε ψυχαγωγός, αλλά παρατηρητής και κριτικός της κοινωνίας. Αυτό που επιδιώκω είναι να δημιουργώ έργα που δεν αφήνουν τον θεατή αδιάφορο.Έτσι, στόχος μου γίνεται τα έργα μου να απαιτούν από τον θεατή να σταθεί και να αναμετρηθεί με αυτά και με τον εαυτό του. Γιατί, στην τελική, δεν με ενδιαφέρει η εικόνα αλλά η αλήθεια.