Αγγελική Χαραλαμπόπουλου

Δημοσιεύθηκε 12.02.2026 15:05

Ποια είσαι;

Είμαι η Αγγελική Χαραλαμπόπουλου, εικαστικός με έδρα τη Λευκωσία. Γεννήθηκα στην Ελλάδα και η σχέση μου με την τέχνη διαμορφώθηκε αρχικά μέσα από τη φιλοσοφία και τη γραφή. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκα με τη συγγραφή δοκιμίων και ποιημάτων, ως τρόπο κατανόησης και επεξεργασίας της εμπειρίας, και στη συνέχεια αυτή η ανάγκη πήρε εικαστική μορφή.Έχω πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το European University Cyprus, σπουδές που επηρέασαν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τις δομές, την αλληλεπίδρασή τους και τη θέση του ατόμου μέσα σε αυτές. Παράλληλα με την επαγγελματική μου πορεία, ακολουθώ μια συνειδητή καλλιτεχνική διαδρομή και αυτή την περίοδο σπουδάζω στο Diploma in Visual Arts στην Aigaia School of Arts and Design.

Τι κάνεις;

Ασχολούμαι κυρίως με τη ζωγραφική και τη γραφή, συχνά σε συνδυασμό, ενώ εξερευνώ και άλλα εικαστικά μέσα όταν αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδέα. Η πρακτική μου είναι έντονα εννοιολογική: το concept προηγείται και καθοδηγεί την επιλογή μέσου, υλικών και μορφής.Με ενδιαφέρει η ένταση ανάμεσα στο άτομο και τους ρόλους που καλείται να ενσαρκώσει, η διάβρωση της ταυτότητας και ο τρόπος με τον οποίο η ανθρώπινη εμπειρία συγκροτείται μέσα σε κοινωνικές, επαγγελματικές και θεσμικές δομές. Τα έργα μου συχνά συνομιλούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας ανοιχτές ενότητες που λειτουργούν περισσότερο ως πεδία σκέψης παρά ως αφηγήσεις.Για τον Φεβρουάριο του 2026 συμμετέχω ως featured artist στο Nestopia Creative Hub, όπου παρουσιάζεται η ζωγραφική σειρά Maurice.

Τι θέλεις;

Θέλω να συνεχίσω να εξερευνώ το εύρος των εικαστικών μέσων και να μπορώ να τα ενσωματώνω οργανικά, ανάλογα με την ιδέα που με απασχολεί κάθε φορά. Με ενδιαφέρει η τέχνη όχι ως κλειστό ύφος ή αυτοσκοπός, αλλά ως ζωντανή διαδικασία σκέψης, δοκιμής και παρατήρησης.Ο υπαρξισμός και η αποδοχή του παραλόγου λειτουργούν ως στάση απέναντι στη δημιουργία και τη ζωή. Δεν επιδιώκω να κλείσω την αβεβαιότητα ή να προσφέρω εύκολες απαντήσεις, αλλά να δουλέψω συνειδητά μέσα σε αυτή, διατηρώντας την ένταση του ερωτήματος τόσο στο έργο όσο και στον τρόπο που υπάρχω.Περισσότερα για τη δουλειά μου: angeliki.art