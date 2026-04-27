Η παραγωγή «Encounters» / «Συναντήσεις» παρουσιάστηκε στο μουσείο Medelhavsmuseet στη Στοκχόλμη

Δημοσιεύθηκε 27.04.2026 17:05

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας, με τη στήριξη της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σουηδία.

Την παράσταση θεάτρου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Encounters»/«Συναντήσεις» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέλη του διπλωματικού σώματος και υψηλοί προσκεκλημένοι της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 στους χώρους του ιστορικού κρατικού μουσείου Medelhavsmuseet (Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities) στη Στοκχόλμη στις 20 και 21 Απριλίου 2026.

Το έργο ήταν βασισμένο στα κείμενα, αρχαιολογικά ευρήματα και φωτογραφίες της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Κύπρο (1927-31) και αποτελούσε μέρος του έργου «Θεατρικές Πρακτικές, Συλλογές & Αρχεία: Ευρήματα, Φωτογραφίες και Κείμενα της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Κύπρο» υπό το συντονισμό της δρος Ελλάδας Ευαγγέλου και της δρος Δέσπως Πασία.

Στο Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί και εκθέτει μεγάλο αριθμό ευρημάτων της Σουηδικής Αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της μισής εμβληματικής συλλογής από το ιερό της Αγίας Ειρήνης, παρουσιάστηκε, μέσα από το έργο «Encounters»/«Συναντήσεις», το συναπάντημα Κυπρίων και Σουηδών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της αποστολής. Γνωστά αλλά και αθέατα ιστορικά πρόσωπα «συναντήθηκαν» σε μια νέα παράσταση, εφαρμόζοντας διακαλλιτεχνικές και διεπιστημονικές πρακτικές, φέρνοντας μαζί το θέατρο, τις παραστατικές τέχνες, τη φωτογραφία και τα αρχεία, εξερευνώντας έτσι νέα και πολύ-επίπεδα αφηγήματα πέραν της αρχαιολογικής έρευνας.

Συνεχίζοντας τις διακαλλιτεχνικές και διεπιστημονικές του δράσεις, το έργο διοργανώνει την ημερίδα «Καλλιτεχνικές Πρακτικές σε Μουσεία και Αρχεία: Μετα-Αποικιακές Προοπτικές». Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Κυπριακό Μουσείο, στη Λευκωσία, στις 11 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.