Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2025

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 14:07

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, με βαθιά επίγνωση αφενός της διαχρονικής αξίας και αφετέρου της ανάγκης ανανέωσης, προχώρησε για το έτος 2025 σε μια ουσιαστική αναθεώρηση του θεσμού των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ.

Με σεβασμό στην ιστορία του θεσμού και ταυτόχρονα με το βλέμμα στραμμένο στο παρόν και το μέλλον της κυπριακής θεατρικής δημιουργίας, αποφασίστηκε να καθιερωθούν ορισμένες νέες κατηγορίες βραβείων, προκειμένου να αναδειχθεί καλύτερα το εύρος, η δυναμική και οι πολλαπλές εκφάνσεις της σύγχρονης σκηνής. Παράλληλα, επανέρχεται η πρακτική της ανακοίνωσης υποψηφιοτήτων για κάθε κατηγορία. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει κατά τη διάρκεια της τελετής.

Παράλληλα θα απονεμηθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την εξαγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου, το Βραβείο «Νίκος Χαραλάμπους». Το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο αποτελεί συμβολική έκφραση τιμής και εκτίμησης για την πολυδιάστατη προσφορά του αείμνηστου Νίκου Χαραλάμπους στο θέατρο θα απονέμεται -απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ- ανά διετία, σε δημιουργό-συντελεστή παράστασης αρχαίου δράματος.

Υποψηφιότητες Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2025

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Απονέμεται σε δημιουργό που παρουσίασε τη σημαντικότερη σκηνοθετική πρόταση της χρονιάς, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο και πρωτότυπο καλλιτεχνικό όραμα.

Υποψήφιοι:

Ελένη Αναστασίου

Παίρνοντας Θέση του Ρόναλντ Χάργουντ

παραγωγή Alpha Square

Θανάσης Γεωργίου

Ο Γυάλινος Κόσμος του Τέννεσσι Ουίλλιαμς

παραγωγή Θέατρο Δέντρο & Open Arts

Αθηνά Κάσιου

Δωδέκατη Νύχτα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

παραγωγή Open Arts

Λέα Μαλένη

Ερέντιρα βασισμένη στη νουβέλα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες

παραγωγή Ομάδα Persona

Βραβείο Ερμηνείας

Απονέμεται σε ηθοποιό που ξεχώρισε για την εκφραστικότητα, την τεχνική, τη συνέπεια και τη δύναμη της ερμηνείας.

Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου

Θανάσης Γεωργίου

για το ρόλο του Μαλβόλιο, Δωδέκατη Νύχτα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Σκηνοθεσία: Αθηνά Κάσιου

παραγωγή Open Arts

Βαρνάβας Κυριαζής

για το ρόλο του Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ, Παίρνοντας Θέση του Ρόναλντ Χάργουντ

Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου

παραγωγή Alpha Square

Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου

Υποψήφιες

Έλενα Καλλινίκου

για το ρόλο της Έμμα, People, Places & Things του Ντάνκαν Μακμίλαν

Σκηνοθεσία: Εβίτα Ιωάννου

παραγωγή Σεζόν Γυναίκες & Open Arts

Χριστίνα Χριστόφια

για το ρόλο της Ζακλίν Μουαουάντ, Μητέρα του Ουαζντί Μουαουάντ

Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου Καρσερά

παραγωγή ΘΟΚ

Βραβείο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας

Απονέμεται σε δημιουργό που συνέβαλε ουσιαστικά στην αισθητική και τεχνική αρτιότητα μιας παραγωγής, μέσα από τη σκηνογραφία, τα κοστούμια, τον φωτισμό, τα πολυμέσα, την πρωτότυπη μουσική, την κινησιολογία, τη δραματουργία.

Υποψήφιοι

Γιώργος Αλεξάνδρου

Σχεδιασμός βιντεοπροβολών

Μητέρα του Ουαζντί Μουαουάντ

Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου Καρσερά

παραγωγή ΘΟΚ

Έλενα Κοτασβήλι

Σκηνικό

Voices from Chernobyl της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς

Σκηνοθεσία: Μαρία Κυριάκου

παραγωγή À Vendre

Φώτης Νικολάου

Χορογραφία-Κινησιολογία

Ο Επιθεωρητής του Νικολάι Γκόγκολ

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

παραγωγή ΘΟΚ

Βασίλης Πετεινάρης

Σχεδιασμός Φωτισμού

Voices from Chernobyl της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς

Σκηνοθεσία: Μαρία Κυριάκου

παραγωγή À Vendre

Ο Γυάλινος Κόσμος του Τέννεσσι Ουίλλιαμς

Σκηνοθεσία: Θανάσης Γεωργίου

παραγωγή Θέατρο Δέντρο & Open Arts

Άντης Σκορδής

Μουσική Σύνθεση

ζ-η-θ, ο Ξένος Μια επιστροφή στις πηγές: Επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας

Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Μαρμαρινός

παραγωγή ΚΘΒΕ-ΘΟΚ

Βραβείο Δημιουργού Παιδικής / Νεανικής Παράστασης

Απονέμεται σε δημιουργό που συνέβαλε ουσιαστικά στην αισθητική και τεχνική αρτιότητα μιας Παιδικής ή Νεανικής παραγωγής, μέσα από τη σκηνοθεσία, την ερμηνεία, τη σκηνογραφία, τα κοστούμια, τον φωτισμό, τα πολυμέσα, την πρωτότυπη μουσική, την κινησιολογία, τη δραματουργία.

Yποψήφιοι

Χριστίνα Αργύρη

Μουσική

Ο Μικρός Πρίγκιπας βασισμένο στο έργο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ

Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου

παραγωγή Σατιρικό Θέατρο

Νικολέττα Βερύκιου, Έλενα Παυλίδου

Διασκευή, σκηνοθεσία και ερμηνεία

Μαργαρίτα Forever βασισμένο στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή Μαργαρίτα Περδικάρη

παραγωγή ΘΟΚ

Ανδρέας Κούτσουμπας

Ερμηνεία

για το ρόλο του Άντονι

Εγώ κι Εσύ της Λώρεν Γκάντερσον

Σκηνοθεσία: Χριστόδουλος Ανδρέου

παραγωγή ΘΟΚ

Αλέξανδρος Κυριαζής

Χορογραφία-Κίνηση

Η Κούκλα του Φραντς Κάφκα κείμενο Σταύρος Σταύρου

Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος

παραγωγή Humart

Ο Μικρός Πρίγκιπας βασισμένο στο έργο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ

Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου

παραγωγή Σατιρικό Θέατρο

Το Βραβείο Νίκος Χαραλάμπους και το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ θα ανακοινωθούν το βράδυ της τελετής.

Τα βραβεία συνοδεύονται από έπαθλο και χρηματικό βραβείο.

Το έπαθλο των φετινών Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ, αναπαριστά το γλυπτό του Θεόδουλου Γρηγορίου “ΚΥΤΤΑΡΑ / Μετάλλαξη-Σκηνή Α" (2020-2021) που κοσμεί το κτίριο Θεάτρου ΘΟΚ και φιλοτεχνήθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Την Κριτική Επιτροπή Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2025 αποτέλεσαν:

Πρόεδρος

Παντελής Βουτουρής

Πρόεδρος Δ.Σ. ΘΟΚ

Μέλη

Στέλλα Βοσκαρίδου Οικονόμου

Διδάκτωρ Μουσικολογίας, Συγγραφέας

Χρίστος Γεωργίου

Θεατρολόγος, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, Γραμματέας του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και Μέλος του Executive Board και Executive Council του ΔΙΘ

Άντης Παρτζίλης

Σκηνογράφος, Εικαστικός, Επίτιμος Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου

Δρ Νεκτάριος Ροδοσθένους

Συνθέτης, Performer

Τελετή απονομής Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ

Η φετινή τελετή θα γίνει την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στο Θέατρο ΘΟΚ, σε σκηνοθεσία Χριστόδουλου Ανδρέου, και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΡΙΚ 2.