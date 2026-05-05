Το Θέατρο ΡΟΗ ανεβάζει παράσταση στο ιστορικό Teatro Circo στην Πορτογαλία

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 15:00

Την παράσταση «Ξένες Γυναίκες Πρόσφυγες», βασισμένη στο έργο της Όλγα Κοζάκου Τσιάρα, σε θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία της Βαλεντίνα Σοφοκλέους

Την παράσταση «Ξένες γυναίκες πρόσφυγες» θα παρουσιάσει το Θέατρο Ροή στην Πορτογαλία, στις 20 Μαΐου, στο ιστορικό Teatro Circo, έπειτα από πρόσκληση της CTB – Companhia de Teatro de Braga, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Η συγκεκριμένη παρουσία, σημειώνει το Θέατρο Ροή, αποτελεί τη δεύτερη συμμετοχή της ομάδας στον εν λόγω θεατρικό οργανισμό, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαμόρφωση μιας σταθερής και αναπτυσσόμενης συνεργασίας με τη CTB – Companhia de Teatro de Braga, «συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της Κύπρου».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η παράσταση «Ξένες Γυναίκες Πρόσφυγες», βασισμένη στο έργο της Όλγα Κοζάκου Τσιάρα, σε θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία της Βαλεντίνα Σοφοκλέους, πραγματεύεται το προσφυγικό ζήτημα και τα δεινά που μεταφέρει, μέσα από τη γυναικεία εμπειρία, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση της ειρήνης, της απώλειας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της μοναξιάς.

Προστίθεται ότι η παρούσα δράση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διεθνούς παρουσίας του Θεάτρου Ροή, η οποία εδράζεται σε μακρόχρονη συμμετοχή του Θεάτρου σε διεθνή καλλιτεχνικά δίκτυα, όπως η European Theatre Association, καθώς και σε συνεργασίες και συμμετοχές σε καλλιτεχνικές δράσεις, φεστιβάλ και συνέδρια σε ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες.

Η παράσταση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού και τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Πορτογαλία.

Με την ανακοίνωση, το Θέατρο Ροή εκφράζει ευχαριστίες προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τη στήριξη, η οποία καθιστά δυνατή την παρουσία της κυπριακής δημιουργίας στη διεθνή σκηνή, όπως, επίσης, στο θέατρο CTB της Πορτογαλίας, «για την πρόσκληση, την εμπιστοσύνη και τη συναδελφική στήριξη προς το Θέατρο Ροή της Κύπρου».

Συντελεστές της παράστασης: Θεατρική μεταφορά – Σκηνοθεσία: Βαλεντίνα Σοφοκλέους Ερμηνείες: Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Λουκία Μιχαήλ Μουσουλιωτή, Ναυσικά Απόστρατου, Σχεδιασμός φωτισμών & ήχος: Μιχάλης Κυριάκου.

