Ακροάσεις για την παραγωγή της Σκηνής 018 «Η Κοκκινοσκουφίτσα», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου

Δημοσιεύθηκε 18.05.2026 15:30

Για τις ανάγκες της διανομής της παραγωγής «Η Κοκκινοσκουφίτσα», που βασίζεται στο ομώνυμο κλασικό παραμύθι και θα παρουσιαστεί στη Σκηνή 018 κατά τη θεατρική περίοδο 2026-2027, σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου καλεί σε ακρόαση άντρες και γυναίκες επαγγελματίες ηθοποιούς, απόφοιτους δραματικών σχολών, με σκηνική ηλικία από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες ηθοποιοί καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία τους στο e-mail: auditions@thoc.org.cy μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ώρα 2 μ.μ., με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΚΡΟΑΣΗ – Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ». Εκπρόθεσμες αποστολές βιογραφικών δεν θα γίνουν δεκτές.

Η επιλογή των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στην ακρόαση θα γίνει από τον σκηνοθέτη της παραγωγής, με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα.

Όσα άτομα επιλεγούν να συμμετέχουν στην ακρόαση θα τους ζητηθεί να προετοιμάσουν μία αφήγηση ενός κλασικού παραμυθιού και ένα τραγούδι της επιλογής τους.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο ΘΟΚ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Όλοι οι ηθοποιοί θα ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα της ακρόασής τους αποκλειστικά μέσω email.

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, καθίσταται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εργοδότηση ηθοποιών σε περισσότερες από μία θεατρικές παραγωγές του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω παραγωγές παρουσιάζουν χρονική επικάλυψη, είτε κατά την περίοδο προβών είτε κατά την περίοδο παραστάσεων.

Η εν λόγω απαγόρευση αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των παραγωγών, στην αποτροπή σύγκρουσης υποχρεώσεων και στην προστασία της καλλιτεχνικής ποιότητας του παραγόμενου έργου. Ως «χρονική επικάλυψη» νοείται οποιαδήποτε επικάλυψη ωραρίου ή ημερομηνιών κατά τις οποίες οι υποχρεώσεις του ηθοποιού σε μια παραγωγή επηρεάζουν ή παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή του σε άλλη.

Προβλεπόμενη περίοδος εργοδότησης: μέσα – τέλη Ιουλίου 2026 και Σεπτέμβριος 2026 – μέσα Μαρτίου 202