«Ο τόπος εν οι άνθρωποι»:Ολοκληρώθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα θεάτρου στις ορεινές κοινότητες

Δημοσιεύθηκε 19.05.2026 17:15

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι παρουσιάσεις του πιλοτικού προγράμματος θεατρικών εργαστηρίων που διοργανώθηκαν σε ορεινές κοινότητες από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους φέτος την Άνοιξη. Το πρόγραμμα βασίστηκε στην άμεση συμμετοχή των κατοίκων και περιελάμβανε:

Θεατρικά Εργαστήρια: Διαδραστικές συναντήσεις μνήμης και φαντασίας για μικρούς και μεγάλους, εστιάζοντας στην ιστορία και τα βιώματα των τοπικών κοινωνιών.

Παρουσιάσεις: Ανοιχτές δράσεις, θεατρικά δρώμενα και αφηγήσεις που στήθηκαν στις πλατείες και τους δρόμους των κοινοτήτων, γιορτάζοντας την παράδοση.

Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στην Κυπερούντα, η ηθοποιός Μικαέλα Θεοδουλίδου, εμψυχώτρια του εργαστηρίου παρουσίασε με την ομάδα της μια εξαιρετική έρευνα που έγινε για το Σανατόριο της Κυπερούντας. Στη σκηνή ανέβηκαν μικροί και μεγάλοι, με ιδιαίτερα συγκινητική τη συμμετοχή ατόμων της τρίτης ηλικίας που είχαν μνήμες του Σανατορίου. Η κοινότητα Κυπερούντας απένειμε αναμνηστικές πλακέτες στους εργαζόμενους στο Σανατόριο που μαζεύτηκαν και παρακολούθησαν το θεατρικό δρώμενο που μετέφερε τις πληροφορίες, το κλίμα και τους πρωταγωνιστές των δρώμενων στο Σανατόριο Κυπερούντας.

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στη Λάνια, η θεατρολόγος Νικολέττα Προκοπίου, με την ομάδα της που αποτελείτο από μικρά παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ενέταξαν την παρουσίασή τους στην ετήσια δράση της Κοινότητας «Δρομάκια και Αυλές της Λάνιας» και παρουσίασαν τη δική τους έρευνα ανάμεσα σε άλλα για τον Βασιλικό Δρυ που υπήρχε στην κοινότητα και άντεξε για περισσότερα από 800 χρόνια, ο οποίος ονομάστηκε έτσι γιατί σύμφωνα με τον μύθο, κάθισε στη σκιά του να ξεκουραστεί ο Βασιλιάς της Κύπρου Ερρίκος της Γαλλίας και γεύτηκε το κρασί της Λάνιας. Όταν οι αμπελώνες της περιοχής Σαμπάνιας στη Γαλλία καταστράφηκαν από ασθένεια, ο βασιλιάς Ερρίκος βρήκε νέα υγιή φυτά στη Λάνια και ξαναφύτεψε τους αμπελώνες της Γαλλίας.

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 η ηθοποιός Στέλλα Συμεού, παρουσίασε ανάμεσα σε άλλα με την ομάδα της στο Φοινί, την ‘διαμάχη’ για το πού γεννήθηκε η Αφροδίτη, αφού σύμφωνα με μια εκδοχή, η Θεά γεννήθηκε στους καταρράκτες της Χαντάρας στο Φοινί και βρέθηκε μετά στην Πάφο, αφού την τύλιξαν οι αφροί του καταρράκτη. Η συνεργασία ατόμων από τον οίκο ευγηρίας, παιδιών και άλλων ενηλίκων κατοίκων του Φοινιού, συγκίνησε και έδωσε έναυσμα για καινούριες συζητήσεις για τις παραδόσεις και τις ιστορίες του Φοινιού.

Ο ΘΟΚ επιθυμεί να συγχαρεί τις εμψυχώτριες αλλά και όλους τους συμμετέχοντες, για αυτή την τόσο ουσιαστική, θεατρική ματιά στο ποιοι είμαστε και την εκτίμηση στην ιστορία, και τις παραδόσεις μας, μέσα από το θέατρο.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους και στον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, αλλά και ειδικά στις Κοινότητες Κυπερούντας, Λάνιας και Φοινίου που αγκάλιασαν και στήριξαν, στον βαθμό των δυνατοτήτων τους, η καθεμία αυτή την προσπάθεια για θεατρική ανάπτυξη και ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτότητας.