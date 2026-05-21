Παρουσιάστηκε στην Αθήνα το θεατρικό αναλόγιο που μιλά για τη ζωή της Μάγδας Κιτρομηλίδου (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 21.05.2026 13:25

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 παρουσιάστηκε στο Σπίτι της Κύπρου, το θεατρικό αναλόγιο «Η Άλλη Εποχή» από το Φανταστικό Θέατρο. Η παράσταση διοργανώθηκε από το Σπίτι της Κύπρου και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας με αφορμή την παρουσίαση της παράλληλης έκθεσης ‘Sector 2: Λευκωσία’ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026. Το έργο πραγματεύεται το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της εγγονής της, Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας.

Ο Διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου, Διομήδης Νικήτα και η Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, Τζένη Λυμπεροπούλου, απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς πριν την έναρξη της παράστασης, συγχαίροντας, μεταξύ άλλων, όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωσή της.

Η σκηνοθέτρια του έργου, Μαγδαλένα Ζήρα μετέφερε στη σκηνή ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα με ευαισθησία και σύγχρονη θεατρική ματιά που παρουσίασαν με ιδιαίτερη ευαισθησία και εκφραστικότητα οι ταλαντούχοι ηθοποιοί, Νάγια Αναστασιάδου, Μαρία Μασώνου και Λουκάς Προκοπίου.

«Απρίλιος 1941. Μια ομάδα Κύπριων φοιτητών βρίσκεται εγκλωβισμένη στην Αθήνα κατά την εισβολή των Γερμανών, ανήμπορη να επιστρέψει στην πατρίδα ή να επικοινωνήσει με τις οικογένειές της. Μέσα στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι νέοι αυτοί άνθρωποι προσπαθούν να αντισταθούν στον φασισμό, ενώ ταυτόχρονα έρχονται αντιμέτωποι με τις πρώτες καθοριστικές εμπειρίες της ζωής τους: τον έρωτα, την απώλεια, την προδοσία και τη σύγκρουση με την ίδια την ιστορία».

Η παράσταση υφαίνει ένα μωσαϊκό προσωπικών και ιστορικών στιγμών: την Κατοχή, την πείνα, τους διωγμούς, το αστυνομευόμενο Πανεπιστήμιο, την Αντίσταση και τις πρώτες σκιές του εμφυλίου, σε αντιπαράθεση με τη νιότη που επιμένει να ελπίζει και να αντιστέκεται στον θάνατο. Με ευαισθησία και ανθρωπιά, το έργο αναδεικνύει τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στη βία και την καταπίεση, ενώ παράλληλα προσφέρει μια ιδιαίτερη ματιά στην Κατοχή της Αθήνας μέσα από την εμπειρία μιας νεαρής Κύπριας που ενηλικιώνεται μέσα σε σκληρές συνθήκες.

Λίγα λόγια για τη σκηνοθέτιδα και συγγραφέα, Μαγδαλένα Ζήρα

Η Δρ Μαγδαλένα Ζήρα είναι σκηνοθέτρια θεάτρου, κλασική φιλόλογος και συγγραφέας με έδρα την Κύπρο. Έχει γράψει θεατρικά έργα και σενάρια για ταινίες μικρού μήκους και έχει διασκευάσει κείμενα για το θέατρο. Έχει διασκευάσει και σκηνοθετήσει πολλές σύγχρονες επανεγγραφές κλασικών κειμένων, όπως ρωμαϊκό έπος, Αναγεννησιακά κείμενα και Αρχαίο Ελληνικό Δράμα, ανάμεσά τους και την πρόσφατη παραγωγή των Φοινισσών του Ευριπίδη από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (2024). Το 2017, η παράσταση Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη που ανέβασε στην Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας αποτέλεσε σημείο καμπής για τις σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος στην Κύπρο. Το 2019 τιμήθηκε με το βραβείο Καλλιτέχνη της Χρονιάς από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Είναι συνιδρύτρια του ProjectΣΕΖΟΝ Γυναίκες, μια συλλογικότητας που δίνει βήμα στις φωνές γυναικών δημιουργών του θεάτρου μέσα από διεπιστημονικές συνεργασίες. Το 2022, η ομάδα δημιούργησε το θεατρικό έργο-ντοκουμέντο Οι Γυναίκες Επιστρέφουν, το οποίο συμμετείχε στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου το 2023. Η θεατρική δουλειά της με την ομάδα Φανταστικό Θέατρο διερευνά τη site-specific σκηνοθεσία, το σύγχρονο Κυπριακό έργο και τις σύγχρονες μεταφορές κλασικών κειμένων. Από το 2012 είναι καλλιτεχνική συνεργάτις του Animafest Cyprus, του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Κύπρου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς κριτικές επιτροπές φεστιβάλ κινηματογράφου, καθώς και σε διεθνή φεστιβάλ και συνέδρια θεάτρου και κλασικών σπουδών.

Διδάσκει στη Δραματική Σχολή Βλαδίμηρος Καυκαρίδης και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα Μάγδα Κιτρομηλίδου [1919-2004]

Εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Πατέρας της ήταν ο Μικρασιάτης Πασχάλης Πασχαλίδης που υπήρξε ο πρώτος γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Πάφου (1915 -1943). Μετά την αποφοίτησή της από το Γυμνάσιο, σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η έκρηξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου εμπόδισε την επιστροφή της στην Κύπρο. Έτσι έζησε στην Αθήνα όλο το διάστημα της γερμανοϊταλικής κατοχής και, στα χρόνια 1943 -1945, εργάστηκε στο Αναμορφωτικό Σχολείο Θηλέων Αθηνών. Από την επιστροφή της στην Κύπρο, το 1945, μέχρι την αφυπηρέτησή της το 1981, εργάστηκε στο Γυμνάσιο Πάφου, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Φανερωμένης και το Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας. Στα δυο τελευταία σχολεία υπηρέτησε και ως διευθύντρια για δεκαοκτώ χρόνια (1963 - 1967 και 1967 - 1981). Υπήρξε σύζυγος του Μίκη Κιτρομηλίδη τον οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια της Κατοχής και μητέρα του ακαδημαϊκού, Πασχάλη Κιτρομηλίδη. Ως εκπαιδευτικός η Μάγδα Κιτρομηλίδου χαρακτηριζόταν από άοκνη εργατικότητα, αγάπη και σεβασμό προς τους συναδέλφους και μαθητές της, βαθιά πίστη στο ρόλο της παιδείας και παρρησία στην προβολή των παιδαγωγικών της απόψεων. Πίστευε στην ανθρωποποιό δύναμη του σχολείου, που το ήθελε στηριγμένο στην παράδοση. Μολονότι τόνιζε την αξία των κλασικών γραμμάτων, τάχθηκε από την αρχή υπέρ της, χωρίς ακρότητες, δημοτικής γλώσσας ως γλωσσικού οργάνου στην εκπαίδευση. Υποστήριζε ακόμη τη στροφή προς την τεχνική εκπαίδευση και προς την εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική πράξη. Το συγγραφικό της έργο, γραμμένο κυρίως μετά το 1981, είναι φιλολογικό, λαογραφικό και παιδαγωγικό. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν μελέτες της πάνω στην αρχαία τραγωδία, την κυπριακή ποίηση, την ιστορία των εκπαιδευτικών και πνευματικών πραγμάτων στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας, και στην Πάφο κατά τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία. Στο λαογραφικό της έργο περιλαμβάνεται έκδοση λαογραφικού υλικού που συγκεντρώθηκε από την ίδια και την αδελφή της Αγγελική Πιερίδου στη δεκαετία του 1930, καθώς και υλικού που καταγράφηκε από τον πατέρα της. Στο εκπαιδευτικό της έργο συγκαταλέγονται μελέτες για την παιδική παρεκτροπή και αναμόρφωση, το μάθημα των εκθέσεων και την παιδεία της γυναίκας. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και οι πολυάριθμες ομιλίες της ως διευθύντριας σε διάφορες σχολικές εκδηλώσεις. Το 1998 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του συγγραφικού, εκπαιδευτικού και λαογραφικού της έργου.

Συντελεστές

Μουσική: Αντώνης Αντωνίου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Έλενα Κατσούρη

Αφίσα: Γιώργος Τσαγγάρης

Συντονισμός παραγωγής: Μαρία Πισιήλη

Τεχνική υποστήριξη: Γιώργος Γιάννη Τσαγκάρης

Φωτογραφία: Παύλος Βρυωνίδης