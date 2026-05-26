Χριστοδουλίδης στα Βραβεία ΘΟΚ: «Ο πολιτισμός παρέχει διέξοδο, στήριξη και ελπίδα» - Τι είπε για Κυπριακή Προεδρία και επιχορηγήσεις

Δημοσιεύθηκε 26.05.2026 20:28

Χωρίς δεσμεύσεις σήμερα ο χαιρετισμός του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στα βραβεία του ΘΟΚ. Περιορίστηκε σε αναφορές για την υπάρχουσα χρηματοδότηση και στη σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του «Θυμέλη» β' εξαμήνου από το οποίο θα επιχορηγηθούν 16 θεατρικές παραγωγές από σύνολο 33 αιτήσεων.

«Ο πολιτισμός μπορεί να παρέχει διέξοδο, στήριξη και ελπίδα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το 2025, συνδέοντας τη θεατρική δημιουργία με τη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες στην Ευρώπη.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος συνεχάρη τον ΘΟΚ και το Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο ολοκληρώνει τη θητεία του τον Ιούλιο, χαρακτηρίζοντας τα Βραβεία Θεάτρου ως «τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική θεσμική διάκριση για τους δημιουργούς του Κυπριακού Θεάτρου». Όπως ανέφερε, η τελετή δεν αφορά μόνο την ατομική αναγνώριση των καλλιτεχνών, αλλά και τη συλλογική ανάγκη ανάδειξης του θεάτρου ως «βασικού πυλώνα της πολιτιστικής μας αυτογνωσίας».

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθεί «όχι με λόγια και δηλώσεις, αλλά με πράξεις» η σημασία του πολιτισμού, της δημιουργικότητας, του διαλόγου και της δραστηριοποίησης των πολιτών για τη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή πολυμορφία. Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στη συμφωνία των 27 κρατών-μελών για τον νέο στρατηγικό χάρτη για τον πολιτισμό, ο οποίος –όπως είπε– στοχεύει στην τοποθέτηση του πολιτισμού «στην καρδιά της ταυτότητας, της κοινωνίας και της οικονομίας της Ένωσης».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας, κάνοντας λόγο για ένα «ενιαίο, συνεκτικό πολιτιστικό αφήγημα» που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου με τη σύγχρονη δημιουργία και την πολιτιστική διπλωματία.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε και στις κρατικές χρηματοδοτήσεις προς τον θεατρικό τομέα. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ετήσια χρηματοδότηση του κρατικού θεάτρου ανέρχεται στα €5,3 εκατ., ενώ το ελεύθερο θέατρο λαμβάνει €1,4 εκατ. ετησίως. Πρόσθεσε ακόμη ότι φέτος επιχορηγήθηκαν 16 θεατρικοί φορείς και ομάδες φυσικών προσώπων με €170 χιλ., ενώ συνεχίζεται και το Σχέδιο Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών Θεατρικών Οργανισμών με χρηματοδότηση €250 χιλ. ετησίως.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της εξωστρέφειας και του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω του Σχεδίου Στήριξης Πολιτιστικών Δημιουργών, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής καλλιτεχνών σε επιμορφωτικές δράσεις, διεθνή φεστιβάλ και πολιτιστικές πλατφόρμες στο εξωτερικό. Ειδική μνεία έκανε και στη θεσμική παρουσία κυπριακών θεατρικών παραγωγών στο Εθνικό Θέατρο της Αθήνας, καθώς και στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη βράβευση των ανθρώπων του θεάτρου ως «ελάχιστο αντίδωρο προς τον καθημερινό τους μόχθο και προσπάθεια», εκφράζοντας την εκτίμηση και αναγνώριση της Πολιτείας για την προσφορά τους στον πολιτισμό της Κύπρου.