Στην Πορτογαλία το θεατρικό «Ξένες Γυναίκες» του θεάτρου ΡΟΗ

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 13:22

Για πρώτη φορά ακούστηκαν έργα Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη στο Theatro Circo - μια επιλογή, πριν την παράσταση, που εντάχθηκε με πρωτοβουλία της Βαλεντίνας Σοφοκλέους.

Την παράσταση «Ξένες Γυναίκες», σε σκηνοθεσία και θεατρική μεταφορά της Βαλεντίνας Σοφοκλέους, βασισμένη στο λογοτεχνικό έργο «Οι Ξένες» της Όλγας Κοζάκου Τσιάρα, παρουσίασε στο Theatro Circo στην Braga, Πορτογαλία, το Θέατρο ΡΟΗ.

Όπως αναφέρει το Θέατρο ΡΟΗ σε ανακοίνωσή του, «το πορτογαλικό κοινό υποδέχθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση την παράσταση, χαρίζοντας παρατεταμένο όρθιο χειροκρότημα στους συντελεστές, σε μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής και συναισθηματικής φόρτισης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ιδιαίτερη αίσθηση δημιούργησε η μουσική ατμόσφαιρα πριν από την έναρξη της παράστασης, καθώς για πρώτη φορά ακούστηκαν στο θέατρο εκεί πριν την παράσταση έργα Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, μια επιλογή που εντάχθηκε με πρωτοβουλία της Βαλεντίνας Σοφοκλέους, προσδίδοντας έντονο μεσογειακό χρώμα στη βραδιά».

Προστίθεται ότι την παράσταση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής του CTB - Companhia de Teatro de Braga, Rui Madeira και ο Sergio Senciuc, εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πορτογαλία, εκ μέρους του Πρέσβη Ελπιδοφόρου Οικονόμου.

Μετά το τέλος της παράστασης, ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας συνεχάρη θερμά τη Βαλεντίνα Σοφοκλέους, «τονίζοντας τη δύναμη της τέχνης να συγκινεί, να ενώνει και να εμπνέει τους λαούς», ενώ η κ. Σοφοκλέους προσέφερε στον Rui Madeira αγαλματίδιο της θεάς Αφροδίτης.

Από την πλευρά του, προστίθεται, ο Rui Madeira συνεχάρη τη δημιουργό και τους συντελεστές για την εξαιρετική παράσταση που παρουσιάστηκε στο πορτογαλικό κοινό.

Αναφέρεται, τέλος, ότι η συγκινητική ατμόσφαιρα συνεχίστηκε και έξω από το θέατρο, όπου πλήθος θεατών παρέμεινε για να συγχαρεί προσωπικά τους συντελεστές της παράστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή του θεάτρου Ροή και της Βαλεντίνας Σοφοκλέους στο πρόγραμμα του πορτογαλικού θεάτρου CTB Braga.