Ακροάσεις για το θεατρικό έργο «Τα παιδιά του Ιάσωνος» της Απολλωνίας Λεβέντη και εκπαιδευτικές δράσεις

Δημοσιεύθηκε 28.05.2026 19:13

Η Opera Theatre Evolution ανακοινώνει ακροάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις για τη θεατρική περίοδο 2026

Η ομάδα παραστατικών τεχνών Opera Theatre Evolution ανακοινώνει ακροάσεις για τη νέα θεατρική παραγωγή της Απολλωνίας Λεβέντη με τίτλο «Τα Παιδιά του Ιάσωνος», ένα μελόδραμα εμπνευσμένο από μυθολογικά και αρχετυπικά πρόσωπα.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία στις:

05, 06, 07 και 08 Ιουνίου 2026

Η περίοδος προετοιμασίας της παραγωγής ξεκινά στις 12 Ιουνίου 2026, ενώ οι παραστάσεις προγραμματίζονται για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2026.

Συνολικά θα συμμετέχουν δώδεκα ηθοποιοί και τραγουδιστές.

Ρόλοι για τις ακροάσεις

Γλαύκη

Εκάτη

Κίρκη

Κλωθώ

Λάχεσις

Άτροπος

Ήλιος

Σελήνη

Δίας

Κούρος Α’

Κούρος Β’

Ο ρόλος της Μήδειας ερμηνεύεται από την:

Απολλωνία Λύκαινα Αοιδός

Υποβολή συμμετοχών

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες μπορούν να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία μέσω Facebook Messenger στην: Απολλωνία Λύκαινα Αοιδός για ενημέρωση σχετικά με τις ακροάσεις και περαιτέρω πληροφορίες.

Τελική ημερομηνία υποβολής: 03 Ιουνίου 2026

Η παραγωγή ευελπιστεί σε διπλή ή και τριπλή διανομή ρόλων, με στόχο τη σταθερότερη διαθεσιμότητα των ηθοποιών για παραστάσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

ΔΡΑΣΗ Β’

Opera Theatre Evolution

«Η Μητέρα Αρχαία Τραγωδία συναντά τη θυγατέρα Όπερα»

Παράλληλα με την παραγωγή «Τα Παιδια του Ιάσωνος», θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη δράση της πλατφόρμας Opera Theatre Evolution, η οποία περιλαμβάνει διάλεξη, ανάλυση της μεθόδου και παρουσίαση των εργαλείων των επτά βασικών μαθημάτων της εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής πλατφόρμας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

ηθοποιούς με ενδιαφέρον και δυνατότητες εξέλιξης στο τραγούδι,

λυρικούς τραγουδιστές,

καλλιτέχνες που ασχολούνται με τη μελοποιημένη ποίηση.

Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο συμμετοχής.

Τα μαθήματα θα είναι τετράωρα και θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα, με διαφορετικές ομάδες και ωράρια, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τους συμμετέχοντες.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Πρώτο σκέλος:

15 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2026

Δεύτερο σκέλος:

15 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου 2026

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου ξεκινά η προετοιμασία της νέας παραγωγής: «ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΔΗ»με προγραμματισμένες παραστάσεις στα τέλη Νοεμβρίου 2026.

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο και θα συμμετάσχουν στην παραγωγή θα αποτελέσουν μόνιμους συνεργάτες της ομάδας παραστατικών τεχνών Opera Theatre Evolution.

Λέξεις – κλειδιά της μεθόδου: Αριστοτέλης, Ποιητική, Υποκριτική, Χορός, Λουκιανός, Σύνθεση Λόγου, Θέατρο για το Ραδιόφωνο, Πρωταγωνιστής χωρίς Φωνή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : nl.malesoprano@gmail.com