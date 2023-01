Διήμερο εργαστήριο για εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές και επαγγελματίες θεάτρου

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και το Κέντρο Θεάτρου για παιδιά και νεαρά άτομα Assitej Κύπρου συνδιοργανώνουν διήμερο εργαστήριο European Theatre Lab για εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές και επαγγελματίες θεάτρου, με τη Σοφία Βγενοπούλου, σκηνοθέτιδα και παιδοψυχίατρο, υπεύθυνη του Μικρού Εθνικού, των θεατρικών εργαστηρίων και των κοινωνικών προγραμμάτων του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας. Ήδη η συμμετοχή είναι αθρόα και οι θέσεις έχουν γεμίσει.

Το διήμερο εργαστήριο θα επικεντρωθεί στις σύγχρονες θεατρικές πρακτικές ενδυνάμωσης και ομαδοσυνεργατικής εκπαίδευσης. Αντλώντας από τις αρχές και τεχνικές του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, από τεχνικές Εφαρμοσμένου Θεάτρου, στόχος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν καλύτερα το θέατρο της επινόησης και τις τεχνικές συνόλου, και μέσα από συμμετοχικούς τρόπους μάθησης, να μπορέσουν να προχωρήσουν σε πρακτική εφαρμογή των διδασκόμενων μεθοδολογιών, προάγοντας την αισθητική παιδεία, την βιωματική μάθηση και την κοινωνική ενεργοποίηση. Το εργαστήρι εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος Theatre in Palm.

Σοφία Βγενοπούλου

Απόφοιτος της Ιατρικής σχολής Πάτρας (1991), συνέχισε με σπουδές Υποκριτικής στη Σχολή Stella AdlerConservatory (Νέα Υόρκη, 1991-92), Master of Arts στην Δραματοθεραπεία (New York University, 1993-95), Ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική στο Mount Sinai Medical Center στην Νέα Υόρκη (1995-97), Ειδικότητα στην Γενική Ψυχιατρική στο Sheppard and Enoch Pratt Hospital, στην Βαλτιμόρη (1997-1999), Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Σκηνοθεσία και Δραματουργία στο Πανεπιστήμιο Towson State (Βαλτιμόρη 1997-2000).

Εργάζεται στην Αθήνα από το 2001 ως σκηνοθέτης και παιδοψυχίατρος, μετά από μια δεκαετία στις ΗΠΑ όπου σπούδασε θέατρο, δραματοθεραπεία και παιδοψυχιατρική.

Από τον Μάιο του 2017 διατελεί Υπεύθυνη του Μικρού Εθνικού, των θεατρικών εργαστηρίων και των κοινωνικών προγραμμάτων του Εθνικού Θεάτρου. Παράλληλα εργάζεται ως παιδοψυχίατρος εστιάζοντας στην ψυχοθεραπεία εφήβων και στην υποστήριξη γονέων.

Στόχος της και σημαντικότερη επαγγελματική της φιλοδοξία, παραμένει η δημιουργία ενός δικτύου σημαντικών καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών που στηρίζουν και προωθούν το ποιοτικό, δυναμικό, σύγχρονο θέατρο για νέους ανθρώπους, καθιστώντας τους συν-δημιουργούς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Εστιάζει την δουλειά της σε θεατρικές πρακτικές που σκοπό έχουν να μεταμορφώσουν την ζωή και τις εμπειρίες των νέων ανθρώπων.

Τheatre in the Palm

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα θεάτρου για τη στήριξη της συνεργασίας και της ενίσχυσης ανερχόμενων καλλιτεχνών που στοχεύει να λειτουργήσει ως θερμοκήπιο νέων φωνών, ‘από τη σελίδα στη σκηνή’, με κύρια έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους πολιτιστικούς οργανισμούς των χωρών της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από 12 Οργανισμούς από αντίστοιχο αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο να στηρίξει ανερχόμενους καλλιτέχνες και ανθρώπους των τεχνών να συν-δημιουργήσουν και να διαδώσουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκδηλώσεων από καλλιτέχνες και εκπαιδευτικά προγράμματα που δεν περιορίζονται από σύνορα.

European Theatre Lab

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 / 14:00 - 17:00

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 / 10:00 - 13:00

Κτίριο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή, Λευκωσία

Πληροφορίες: 99549877, 99839556